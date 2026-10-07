El creador de 'Hunter x Hunter' da un puñetazo en la mesa: toda su energía irá destinada únicamente a terminar el manga

Si somos lectores habituales de 'Hunter x Hunter', ya sabemos que es una carrera de fondo a la que hay que echarle paciencia. El manga de Yoshihiro Togashi sufre largos parones habitualmente por la mala salud de su creador, que ha hablado a menudo de sus dolencias y cómo le dificultan el día a día.

A pesar de su condición, Togashi se niega a dejar de dibujar. Aunque estos días nos ha dejado un anuncio importante que es toda una declaración de intenciones.

Mis esfuerzos están focalizados

Además de tener que cumplir plazos de entrega muy rígidos, el trabajo de los autores no se limita solo a las páginas de sus mangas. A menudo también tienen que realizar portadas para los tomos y revistas, participar en eventos colaborativos de la editorial para la que trabajan, homenajes a otros autores, diseños para merchandising y todo tipo de encargos adicionales.

Pues Yoshihiro Togashi se ha plantado y ha tomado una decisión importante: de ahora en adelante rechazará todos los encargos externos, especialmente aquellos con fecha de entrega. Togashi ha citado su salud física y mental como principal razón, explicando que quiere que todos sus esfuerzos vayan destinados únicamente a terminar 'Hunter x Hunter'.

"Por una combinación de cuestiones de salud física y mental, he decidido que tras completar el trabajo con el que estoy comprometido ahora mismo, no aceptaré más futuras propuestas que conlleven fechas de entrega. Priorizaré trabajar en mis propios manuscritos", explicó Togashi desde su cuenta de X. "Cuando reanude el dibujo de mi obra, lo anunciaré nuevamente por aquí".

Togashi sufre desde hace años de dolores de espalda crónicos que incluso le impiden sentarse, dificultándole muchísimo el día a día, y el mangaka ha llegado a confesar que dibuja tumbado cuando el dolor es demasiado. En 2024 se sometió a cirugía y parece que su situación ha ido mejorando desde entonces, y los fans han recibido este nuevo anuncio con mucho entusiasmo, animándole a priorizar su salud y a no hacer esfuerzos innecesarios.

Tras dos años en hiato, 'Hunter x Hunter' regresó brevemente entre el 29 de junio y el 7 de septiembre con diez nuevos capítulos. Ahora tenemos pendiente el capítulo 421 del manga, que por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero sabemos que es la principal prioridad de Togashi.

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