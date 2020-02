'Pokémon: Mewtwo Contraataca - Evolución': una solvente actualización de la primera película de la saga para el catálogo de Netflix

El 27 de febrero se celebra el día de Pokémon, una oportunidad para celebrar la que seguramente sea la franquicia más importante creada durante los años 90. Primero llegaron los videojuegos, posteriormente el anime y esas criaturas ya ocupaban un lugar privilegiado en la cultura popular para cuando quisimos darnos cuenta. En mi caso ya me debería haber pillado algo mayor para cuando se produjo su desembarco en España en 1999 de la mano de Telecinco, pero tardé bien poco en engancharme sin remedio.

Pocos meses después se estrenaba ‘Pokémon: La película’, el primer largometraje protagonizado por estas peculiares criaturas que me decepcionó enormemente, sobre todo en su desenlace. Ahora llega su actualización con ‘Pokémon: Mewtwo Contraataca -Evolución’, una solvente actualización en 3D que no por casualidad se ha lanzado hoy en Netflix a nivel mundial tras su paso por los cines japoneses el pasado verano.

Sin grandes novedades

Lo primero que hay que dejar claro es que ‘Pokémon: Mewtwo Contraataca – Evolución’ es básicamente la misma película que no mucho más allá de la novedad de la animación en tres dimensiones. Quien espere grandes novedades en lo argumental no va a encontrar muchas, pero sí que hay un detalle esencial que ayuda a darle una mayor cohesión, añadiendo pequeños detalles aquí y allá que no cambian nada, pero que fortalecen la unidad de los hechos.

Al final todo está encaminado a contarnos lo mismo: Mewtwo es un Pokémon creado a través de la experimentación y un día se siente traicionado y decide iniciar un plan para vengarse del mundo en general y de los humanos en particular. Para ello, la película echa mano de la clonación para plantear una serie de cuestiones que aquí están planteadas de formas más estimulantes. Todo acaba reducido a los combates entre ellos, pero al menos antes hay cierta preparación para que no sea un espectáculo vacío.

Es entonces cuando esa animación en 3D luce mejor con algunas escenas que sí consiguen la espectacularidad deseada. Pienso por ejemplo en la batalla aérea entre los dos Charizard o la huida de Pikachu por las escaleras. Son momentos que he optado por volver a ver en la cinta original tras acabar de ver ‘Pokémon: Mewtwo Contraataca – Evolución’ para cerciorarme de que han sigo mejorados de forma exponencial y así ha sido.

Es lo que es

Por lo demás, justo es reconocer que ese trabajo de animación para darle un toque más moderno no se exprime a fondo, ya que a día de hoy la animación ofrecía posibilidades para llevar realmente la película a otro nivel en este apartado, pero bueno, tampoco es algo ofensivo contentándose con aportar las tres dimensiones, aunque se hubiese agradecido un trabajo más pulido en el caso de los humanos. Y en el caso de las criaturas creadas por Satoshi Tajiri ayuda a que se sientan un poco más realistas dentro de este singular universo.

Más allá de eso hay poco que rascar en la película dirigida por Kunihiro Yumara y Motonori Sakakibara, porque es una cinta muy esclava de ‘Pokémon: La película’. Como ejercicio de nostalgia cumple con cierta soltura, pero ni siquiera en sus añadidos tiene la ocasión de plantear algo nuevo, limitándose a expandir ciertos detalles para solucionar pequeñas lagunas. Eso sí, cualquier crítica que ataque a nivel narrativo a la que aquí nos ocupa defendiendo al mismo tiempo a la anterior carece de fundamento alguno en mi opinión.

En resumidas cuentas

‘Pokémon: Mewtwo Contraataca -Evolución’ es una obra hecha para fans, una actualización que no se preocupa en llegar a posibles nuevos seguidores, centrándose en sacar del posible olvido la primera película de la saga. Tampoco brilla especialmente en nada, pero se deja ver si quieres volver una vez más a este universo. En mi caso creo que me olvidaré rápidamente de ella y seguiré disfrutando de ‘Pokémon Go’, un videojuego que causó sensación pero que se disfruta mucho más actualmente que cuando apareció por primera vez en el mercado.