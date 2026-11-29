Aunque en España le conocemos más por las parodias de 'Los Simpson', Barney el dinosaurio es todo un icono infantil en Estados Unidos, Nació en 1988 en una serie de 8 episodios directos a vídeo, y después protagonizó su propio programa infantil, 'Barney & Friends', que duró sus buenos 18 años y que fue tal éxito en su momento que incluso estrenaron una película en cines, 'Barney's Great Adventure', que fue un pequeño fracaso recaudando solo 12 millones de dólares, pero instauró al personaje en medio mundo. Bueno, excepto en un país.

Barney, banned

'Barney's Great Adventure', si peca de algo, es de cursi y excesivamente familiar. En el estudio, a la hora de llevarle a la gran pantalla, estaban tan perdidos que incluso llegaron a ofrecérsela a Trey Parker, uno de los creadores de 'South Park' (lo que habría sido, por cierto, una película infinitamente más interesante), que no tuvo más remedio que rechazarla anonadado. En marzo de 1998 se estrenó, se fue de la taquilla y todo el mundo pareció olvidarla. Bueno, todo el mundo no: en Malasia ni siquiera dieron la oportunidad de que el público la ignorara por sí mismo.

Desde que en 1971 el gobierno de Malasia prohibiera ver 'La naranja mecánica' (seguida de 'El Exorcista', 'Tiburón', 'Fiebre del sábado noche' y hasta 'La vida de Brian'), la censura gubernamental, a lo largo de diferentes gobiernos, se tomó como algo habitual en el país. De hecho, es habitual que películas que contengan temática LGTBQ+, como 'La chica danesa' o 'Lightyear' se prohíban, además de las que contienen contenido religioso cristiano, como 'Noé' o 'La pasión de Cristo'.

Cada año, unas cuantas películas son calificadas como "Tidak Diluluskan Untuk Tayangan" (o sea, no aptas para la proyección) y, aunque después muchas puedan acabar en un servicio de streaming o en formato físico, algunas jamás llegan al público general. Es lo que pasó con 'Barney's Great Adventure', que en 1998 fue prohibida sin mayores explicaciones más allá de que "era inaceptable que los niños la vieran". Nadie entiende qué parte exactamente, convirtiéndose en un misterio inexplicable.

De hecho, otras películas mucho más graves como '50 sombras de Grey' sí que pudieron encontrar su camino después en formato físico, pero la aventura de Barney quedó sepultada por los censores de manera inmediata, uniéndose a otras tres en cines ese año: 'El príncipe de Egipto' ("insensible por motivos morales y religiosos"), 'Babe: el cerdito en la ciudad' (porque el cerdo no es halal) y 'Salvar al soldado Ryan'. Las tres acabaron saliendo en VHS y DVD, pero 'Barney's Great Adventure' se quedó ahí, en un rincón, esperando a que alguien le dijera exactamente qué es lo que estaba mal con ella.

Hemos visto cientos de censuras hilarantes (dentro de lo terrible que es el acto de censurar en sí), pero nada como coger de la pechera a un dinosaurio de felpa violeta y decirle que sus aventurillas infantiles no tienen validez en Malasia. Simplemente increíble.

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