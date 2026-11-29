El camino por las salas de cine de la saga 'Dune' de Denis Villeneuve no ha sido precisamente de rosas. A pesar de haber terminado sus recorridos por la gran pantalla con 410 millones y 714 millones de dólares respectivamente, las dos primeras partes de la épica galáctica tuvieron que enfrentarse a un escenario pandémico y pospandémico que puso a Legendary y Warner Bros. contra las cuerdas.

La batalla del año

Desgraciadamente, parece que el cineasta francocanadiense no va a tener respiro en este 2026 con su 'Parte Tres', ya que, una vez superado el coronavirus y con la industria a pleno rendimiento, a la culminación de la franquicia le ha salido un enemigo inesperado que promete hacerle la vida más difícil de lo previsto: una Disney que otorgó hace una temporada a 'Vengadores: Doomsday' el 18 de diciembre como fecha de estreno.

Durante una entrevista con Time Magazine —vía Deadline—, Villeneuve ha asegurado estar "profundamente decepcionado" con que La Casa del Ratón haya hecho coincidir en la cartelera su último bombazo potencial con 'Dune: Parte Tres'. Desafortunadamente, su compromiso con IMAX ha hecho imposible tener margen de maniobra para dar un nuevo día de lanzamiento al regreso al universo de Frank Herbert.

Disney nos ha enfrentado a la franquicia más grande de todos los tiempos. No soy tonto. Esas películas son un gigante. Así que me sentí profundamente decepcionado. Pero nos habíamos comprometido con esta fecha, con IMAX. Era imposible cambiarla. Así que acepté mi destino, rezando a los dioses del cine. Dune no es un gigante como Los Vengadores, pero es una pequeña y atractiva criatura con mucha potencia, y espero que sobrevivamos.

Pero el bueno de Denis no pierde el optimismo. Según su punto de vista, 'Vengadores: Doomsday' no es competencia directa para su obra, y el fenómeno 'Dunesday' podría traducirse en un fin de semana para enmarcar en términos de recaudación.

Podría ser uno de los fines de semana con mayor recaudación de la historia gracias a ambas películas. ¿Estoy compitiendo con Los Vengadores? Por supuesto que no. Es un T. Rex. Pero me siento orgulloso porque creo que la película está a la altura.

Por el momento, las estimaciones proyectan un desembarco en taquilla valorado en 75 u 80 millones de dólares para 'Dune: Parte Tres' y en más de 270 millones de dólares para 'Vengadores: Doomsday'. El 18 de diciembre veremos si se cumplen los pronósticos.

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