A falta de unas tres semanas para el estreno de las que, sin duda, son las dos últimas grandes producciones de este curso cinematográfico 2026 que ya encara su recta final, podemos llegar a la conclusión de que, en lo que respecta a sus respectivas campañas promocionales, a falta de alguna que otra sorpresa puntual para terminar de poner los dientes largos al fandom, ya está todo el pescado vendido.

Los tráileres finales de 'Dune: Parte Tres' y 'Vengadores: Doomsday', aspirantes a protagonizar uno de los fines de semana de estreno más rentables de los últimos tiempos el próximo 18 de diciembre, han sido tremendamente útiles para dos cosas: para terminar de convencer a los indecisos que aún no se habían planteado comprar sus entradas anticipadas y, de paso, para permitirnos comprobar que los títulos apuntan a representar la mejor y la peor cara de Hollywood respectivamente.

Las dos caras de Hollywood

En una cara de la moneda encontramos el regreso de Denis Villeneuve, esta vez junto al director de fotografía Linus Sandgren, en lo que promete ser un nuevo deleite visual en el que el riesgo, el mimo y la experimentación van a estar a la orden del día. Una continuación lógica a la dinámica que pudimos ver en 'Dune' y su 'Parte Dos' que, bajo la única mirada de Greig Fraser y con un diseño de producción arrollador presidido por lo tangible, se tradujo en dos hitos de la ciencia ficción moderna.

Además de un vistazo detallado a los menos de tres minutos que dura el último avance publicado, una buena pista de la obsesión por el detalle de Villeneuve y su equipo está en el cóctel de formatos en los que se ha filmado el retorno al universo de Frank Herbert: película IMAX, IMAX digital, película Super Panavision 70, 16mm, 8mm e, incluso, película destinada a capturar sonido óptico, que brinda un blanco y negro ultracontrastado único en su especie.

Por otro lado, uno menos inspirado y genérico, encontramos el batiburrillo digital que ha dejado entrever 'Vengadores: Doomsday' en su ambicioso trailer final. Una colección de cromos marvelitas que reúne a los héroes titulares, los 4 Fantásticos y los X-Men en un mundo carente de color, texturas y detalle con un aspecto embarrado que marca uno de los avances menos estimulantes visualmente de un título de esta envergadura.

No obstante, entre las profundidades de campo mínimas para disimular los fondos digitales que reemplazan a las pantallas verdes de rigor, la falta de localizaciones reales "vestidas" con esmero y la iluminación plana y homogénea de los sets gigantescos envueltos por chromas, hay un fragmento concreto del clip que me ha desconcertado especialmente: el plano final en el que un grupo de héroes se reúne en un espacio genérico a más no poder y donde la justificación de las fuentes lumínicas no tiene ningún tipo de sentido.

Por supuesto, hasta que no podamos posar nuestras retinas sobre los productos finales, no podremos sentenciar y solo deberíamos hablar de posibilidades, pero los aperitivos de 'Dune 3' y 'Vengadores: Doomsday' nos dejan entrever cuál de estas dos películas sale de una fábrica de espíritu fordista y cuál es el resultado de un proceso que, pese a seguir siendo inherentemente industrial, posee un fuerte componente artístico y artesanal.

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