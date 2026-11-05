El creador de 'El agente nocturno' expande a Gus Van Sant con 'American Hostage'. Un sólido thriller con un apasionante caso real

Es lógico, teniendo en cuenta la corta distancia entre ambos lanzamientos, que venga la tentación de comparar la recién llegada a Movistar Plus 'American Hostage' con 'Prime Crime' (Dead Man's Wire), el thriller de Gus Van Sant que llegó a los cines españoles este pasado abril y que narra el mismo hecho real: el secuestro a rifle atado a cuello del director de una empresa hipotecaria y, sobre todo, cómo se retransmitió en directo.

Con esos ingredientes, sin duda, hay una magnífica historia y es interesante siempre ver cómo lo abordan dos autores bastante solventes en la materia. Claro, Shawn Ryan ('The Shield' y 'El agente nocturno') tiene la ventaja de contar con algo menos de 8 horas para contarla y un material ya existente (un pódcast), mientras que el director de 'El indomable Will Hunting', entre otros, tiene la de la esplendidez que ofrece el cine.

Tres días de furia

Quizás la mayor diferencia, y creo que me detendré aquí, es que Ryan y su colaboradora Eileen Myers deciden poner el foco en el llamado cuarto poder, en la prensa, encarnada en la figura del director del programa radiofónico favorito de Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi), Fred Heckman (un Jon Hamm que parece haber vuelto a los tiempos de Don Draper).

Todo hay que decirlo: el caso real me parece absolutamente fascinante y uno de esos ejemplos del "solo en América" (aunque tampoco podemos decirlo muy alto). Y lo es porque cuenta con elementos de narrativa clásica (Kiritsis vs Meridian no deja de ser un David contra Goliat) en lo que reflejan situaciones y prácticas que aún hoy en día se dan en el sector hipotecario.

La serie es clara en esto. Ya casi desde el principio te dice cómo las prácticas de la empresa son, cuanto menos, dudosas y Kiritsis no es sino uno de tantos y tantos que se sienten estafados por ello. Claro, les ha tocado la mala suerte de que Kiritsis es de los que piensan que situaciones desesperadas requieren de medidas desesperadas.

Por otro lado, 'American Hostage' también está interesada en explorar cómo el tener la exclusiva de lo que está pasando bordea la ética periodística. El Heckman de Hamm se encuentra en una encrucijada en lo que se quita ciertas telarañas para ejercer de periodista y no solo de presentador y eso incluye el intentar encontrar un equilibrio en medio de un mar de presiones entre las autoridades, directivos y abogados.

Todo esto sostenido por un reparto ejemplar. Aquí se ve un poco que hay actores y estrellas y el hecho de que esté Jon Hamm puede distraer del resto... sobre todo porque a veces merecen más tiempo en pantalla de lo que reciben. Ahí están Mireille Enos ('The Killing') y Kat Cunning o incluso William Jackson Harper ('The Good Place').

Al igual que pasa con tantos true crime, una vez que presenta con la pompa e intriga habitual las piezas del tablero, el segundo acto de 'American Hostage' se resiente debido a una sobreestimación respecto a lo que al espectador le interesa.

En este caso, creo que no termina de decidir si nos interesa más explorar las ramificaciones de una situación como esta, si hablar más del mercado inmobiliario e hipotecario, del periodismo y su libertad de expresión o, sencillamente, de hombres ante situaciones imposibles. Esto hace que, en definitiva, tengamos un thriller muy sólido y con mucho potencial pero cuyo interés va decreciendo a medida que avanza.

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