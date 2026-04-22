Basada en una historia real, contada como un thriller de los setenta y llena de rabia contra el sistema. ‘Prime Crime: A True Story’ está pasando injustamente desapercibida

De ser un cineasta de culto del indie americano a dirigir un éxito de gran popularidad como ‘El indomable Will Hunting’, para luego pasar por cineasta experimental de prestigio académico y luego quedar ignorado por todos los circuitos. La carrera de Gus Van Sant ha sido un fascinante compendio de altibajos y también de variaciones estilísticas, a pesar de ser un autor que se considera bastante firme en qué tipos de películas hace.

Es fácil ver hasta qué punto esa convicción es un poco pretensión de cara a la galería, porque pocos cineastas han mutado más su estilo aunque hayan querido tocar sujetos similares. Van Sant suele tener fijación con temas como la muerte y con personajes incómodos para la rigidez del sistema, pero los suele abordar a veces con más contemplación trascendental y otras con ambiciones más populistas. En ‘Prime Crime: A True Story’ intenta tener un poco de las dos.

En el alambre

Con Bill Skarsgård y Dacre Montgomery de protagonistas de este thriller que parece evocar tan directamente a ‘Tarde de perros’ como lo hicieran en su momento con su remake de ‘Psicosis’, Van Sant nos mete en una historia de secuestros armados y revolución mediática. Una película que, a pesar de su paso en el Festival de Venecia con críticas decentes, ha tenido una distribución irregular y ahora está pasando injustamente desapercibida por salas de cine.

En ella nos trasladamos a Indianapolis en febrero de 1977, donde Tony Kiritsis se presenta en las oficinas de un banco y se lleva al hijo del presidente a punta de escopeta y asegurándose de que policía y medios sepa lo que está haciendo. Con un dispositivo y un plan bien preparados para llevarse por delante a su víctima si algo se tuerce, Tony aspira a que este banco le compense los daños causados por un negocio fracasado a través de una buena suma de dinero y una disculpa.

Van Sant nos introduce en la historia mimetizando el estilo de los thrillers clásicos de los setenta, misma época en la que sucedió la historia en la que se basa, mostrando que no ha perdido capacidad de emular (hay hasta guiño a Alfred Hitchcock en algunos planos). Este uso de la estética aplicado a una figura que pretende causar revuelo recuerda sin embargo a lo que ya intentó en otras películas, como fue el caso de ‘Yo soy Harvey Milk’ presentando la misma finura estética aunque orientada hacia otro tono.

‘Prime Crime: A True Story’: la revolución televisada

Aquí enfatiza en una tensión desasosegante que recuerda su experimental trilogía de la muerte, y también en una comedia negra en la que se señala tanto las mentiras del sueño americano como el morbo de los medios de comunicación, algo que hizo excelentemente en ‘Todo por un sueño’. Muchos Van Sant se entrecruzan para dar a ‘Prime Crime: A True Story’ una textura peculiar que acompañe a una historia familiar.

El conflicto entre el personaje principal y las autoridades tiene sus altibajos, perdiendo algo de pulso cuando tenemos que pasar por ver a un Al Pacino exclusivamente sentado, pero Van Sant vuelve a mostrar su habilidad para el detalle humano. Su cámara observa al personaje de Skarsgård de manera que resalte su desesperación por cometer el acto, y también ese carácter charlatán de persona convencida de que tiene sitio en un sistema que cuida mucho quien tiene acceso al ascensor social y los privilegios.

La historia es contada con partes de entretenimiento adulto tradicional, y también instantes para plasmar el miedo real que viven los personajes en la órbita inmediata del hombre con el arma. Van Sant nos ofrece también una observación de cómo las ambiciones de este protagonista por plantar cara al sistema adquirieron simpatía del público, aunque más por morbo que por convicción de lo que defendía, que quedó convenientemente diluido. El cineasta vuelve a mostrar sagacidad para narrar y para emplear la técnica cinematográfica, aunque la película haya quedado empequeñecida en un panorama menos proclive para la película de medio presupuesto que realmente pretende sacar.

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