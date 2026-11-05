El doble de Brad Pitt es de Castelldefels: "Tiene una aura muy especial, una energía que impresiona, notas que está ahí"

Es innegable que en España somos muy de Brad Pitt. Tanto, que su última película, 'En el corazón de la bestia', ha superado el millón de espectadores tras 6 semanas y pico aguantando en el top 10 (y lo que le queda). Lo que pocos saben es que esta película ya tiene sabor español: no en su dirección o en sus aspectos técnicos, sino en sus escenas de acción. Sí, tal y como suena.

The Pitt (el de verdad)

Tal y como revela El País, el encargado de hacer las escenas de riesgo de Pitt no era otro que Joel Abadal, un español al que el propio Pitt reconoció tras la rueda de prensa de la película en el Festival de San Sebastián: “Su labor fue increíble, tiene un gran talento. Él hizo el trabajo duro para mí”.

Abadal no es una gran estrella, ni lo pretende: tiene 30 años, nació en Castelldefels y se ha hecho un nombre en Hollywood gracias a sus escenas de riesgo en 'Avatar: Fuego y ceniza' o las futuras adaptaciones de 'The legend of Zelda', 'Tomb Raider' y 'Enredados'. Él todavía no se lo puede creer: "No suele pasar que una estrella de Hollywood con tanto renombre como Brad Pitt, todo un icono, mencione a su especialista con nombre y apellido. Para mí ha sido muy especial, estoy impresionado porque no tenía por qué hacerlo”.

Todo empezó durante unas vacaciones en Tailandia, cuando le confirmaron que iba a doblar al protagonista de 'Se7en' y 'El club de la lucha'. Y por muchos trabajos que hayas hecho, es imposible no emocionarse el primer día de rodaje: "Yo soy una persona superprofesional y sé mi lugar en cada momento, pero por dentro estaba flipando, ¡estaba viendo al señor Pitt delante de mí! Tiene una aura muy especial, una energía que impresiona: notas que está ahí”.

Él se dirige a ti cuando necesita algo de ti, yo en ningún momento intentaba socializar con él. Pero a medida que pasábamos tiempo juntos y hacíamos escenas en el agua, hablamos de películas, de la vida… Sí que hemos tenido esa intimidad. Es una persona muy correcta, muy profesional, muy humilde, te escucha y tiene ganas de hablar.

El rodaje fue tan bien que incluso ambos acabaron de risas más de una vez: “El señor Pitt siempre bromeaba diciendo que hago fácil las cosas difíciles, como cabalgar a caballo, hacer el pino o un mortal hacia atrás, pero las fáciles las hago de manera difícil. Varias veces, en el rodaje, me he tropezado con algo mientras caminaba, y eso a él le hacía mucha gracia. Se reía diciendo: ‘Sabes hacerlo todo de maravilla, pero no sabes andar. En eso te gano'".

Aparte de que Brad Pitt ha hecho muchísimas películas y sabe lo que comporta tener un doble, el hecho de que haya interpretado un especialista [en 'Érase una vez en... Hollywood'] influyó en su trato hacia mí. Percibí en él una confianza absoluta hacia el departamento de stunts. Lo que nosotros decíamos iba a misa. A mí me pedían muchos consejos sobre cómo realizar ciertas acciones y él básicamente solo me escuchaba a mí.

Abadal espera convertirse en el Tom Cruise español, y de momento no va mal encaminado: con 30 años ya tiene la confianza de Sam Mendes para sus cuatro películas de Los Beatles e incluso ha hecho sus pinitos como actor en la serie 'El inmortal' o 'Hache'. Oye, al fin y al cabo, nunca se sabe si "el señor Pitt" acabará llamándole "señor Abadal" tarde o temprano.

Fotos | Scott Garfield

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