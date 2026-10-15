62 años, 80 películas, 2 premios Óscar: este actor es tan famoso como Tom Cruise y vamos a seguir viéndole mucho

Brad Pitt sigue teniendo una larga lista de proyectos por delante y varios de ellos apelan directamente a la nostalgia de sus seguidores. El actor, que vuelve a trabajar con David Ayer en 'En el corazón de la bestia', un thriller de supervivencia ambientado en la naturaleza salvaje de Alaska, también nos trae de vuelta a algunos de los personajes más populares de su carrera. Entre ellos está Cliff Booth, el especialista de cine al que dio vida en 'Érase una vez en Hollywood', que protagonizará una nueva película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher.

Pero no es el único regreso que está previsto: la secuela de 'Guerra Mundial Z' vuelve a estar sobre la mesa, mientras que 'Ocean's 14' podría reunir de nuevo al equipo de ladrones liderado por George Clooney. Y a estos proyectos se suman la posible continuación de 'F1', uno de los mayores éxitos comerciales recientes del actor, y 'The Riders', una adaptación literaria con la que Brad Pitt se adentra en un terreno más dramático.

Las próximas películas de Brad Pitt

Once años después de 'Corazones de acero', Brad Pitt vuelve a ponerse a las órdenes de David Ayer en 'En el corazón de la bestia', un thriller de aventuras en el que interpreta a James Belmont, un antiguo miembro de las fuerzas especiales que queda atrapado en la inmensidad de Alaska junto a Odin, su perro de toda la vida. En un entorno tan espectacular como peligroso, ambos tendrán que luchar por sobrevivir y encontrar la manera de salir adelante sin ayuda.

Además, otro de los títulos más llamativos de su agenda es 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', una continuación de 'Érase una vez en Hollywood' que recupera al personaje por el que Pitt ganó el Oscar al mejor actor de reparto -el otro se lo llevó a la Mejor Película (como productor) por '12 años de esclavitud' en 2014-. Quentin Tarantino vuelve a firmar el guion, aunque esta vez la dirección corre a cargo de David Fincher, responsable de películas como 'Seven' y 'El club de la lucha'. La historia amplía el universo de la película de 2019 y cuenta con Elizabeth Debicki y Scott Caan entre sus intérpretes, y Netflix prepara su estreno para el 23 de diciembre.

Otra de las secuelas que podría marcar el futuro del actor es 'Guerra Mundial Z 2'. Trece años después del estreno de la primera entrega, Pitt volvería a interpretar a Gerry Lane, el antiguo trabajador de Naciones Unidas que se enfrentaba a una devastadora pandemia zombi mientras intentaba proteger a su familia. La película original fue un éxito, con una recaudación mundial de unos 540 millones de dólares, y dejó abierta la posibilidad de continuar su historia. Ahora, Edward Berger, director de 'Sin novedad en el frente' y 'Cónclave', figura al frente de esta nueva etapa, en sustitución de Marc Forster.

También el éxito de 'F1' ha abierto la puerta a una posible continuación. La película, centrada en el mundo de la competición automovilística, se convirtió en un fenómeno y alcanzó una recaudación mundial de alrededor de 623 millones de dólares, consolidándose como uno de los grandes triunfos cinematográficos de Apple. Sus resultados llevaron al estudio a plantearse la posibilidad de una segunda entrega, aunque desde entonces no se han conocido novedades definitivas sobre su desarrollo. La continuación dependerá de que el proyecto avance más allá de las primeras conversaciones, pero el rendimiento en taquilla demuestra que todavía existe un público amplio para volver a ver a Pitt al volante.

Por otro lado, el actor podría regresar a uno de los universos más reconocibles de su filmografía: el de 'Ocean's'. George Clooney ya ha anunciado que 'Ocean's 14' será una realidad, una nueva película que pretende reunir a buena parte del reparto original, incluidos Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts. Warner Bros. ha dado luz verde al presupuesto, aunque todavía no se ha confirmado quién ocupará la silla de dirección. Y al mismo tiempo, sigue adelante una precuela dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Margot Robbie.

Pero más allá de las franquicias y los grandes estrenos comerciales, Brad Pitt también prepara 'The Riders', una adaptación de la novela homónima publicada por Tim Winton en 1994. Dirigida por Edward Berger, la película sigue a un hombre que recorre Europa junto a su hija en busca de su esposa, desaparecida en circunstancias misteriosas. El guion corre a cargo de David Kajganich, conocido por su trabajo en 'Suspiria' y 'Bones and All', y el reparto incluye a Julianne Nicholson, Danny Huston y Camille Cottin. Producida por A24 y un estreno previsto para 2027, la cinta se aleja de los espectáculos de acción para apostar por una historia de búsqueda, pérdida y vínculos familiares.

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