"Es simple cuestión de agenda". George Clooney confirma que volverá a reunirse con Brad Pitt y Julia Roberts en 'Ocean's 14'

Lo último que supimos de Danny Ocean, allá por 2018, es que estaba muerto, enterrado y llorado por su hermana. Sin embargo, las noticias de su muerte en 'Ocean's 8' estuvieron claramente sobrevaloradas, porque George Clooney ha anunciado el retorno triunfal de la saga por todo lo alto. No estaba muerto, que estaba de parranda.

Ladrón, que me has robado el corazón

Tal y como vemos en E! News, Clooney ha confirmado que ya se ha dado luz verde a esta nueva secuela, que con toda probabilidad se estrenará 20 años después de 'Ocean's 13': "Nos acaban de aprobar el presupuesto en Warner y estamos intentando prepararlo. Es simple cuestión de agenda, preparar una fecha de inicio para todos. Probablemente estaremos rodando en nueve o diez meses".

Obviamente no vuelve solo, y la banda vuelve a juntarse del todo, esta vez dirigidos por David Leitch ('El especialista', 'Bullet Train'): "Sí, estoy emocionado por reunirme con Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y Julia Roberts. Cené ayer con Julia. Aún son amigos muy queridos, y la posibilidad de trabajar juntos sería divertida".

'Ocean's 14' no será lo último que veamos de la franquicia, porque desde hace unos años se está preparando una nueva precuela con Margot Robbie y Ryan Gosling (los protagonistas de 'Barbie', juntos de nuevo), que transcurrirá en Europa en los años 60, dirigida por Jay Roach. Cuando tus cuatro películas han recaudado 1422 millones en total, siempre quieres más. No hacerlo sí que sería un robo.

En Espinof | Lo que muere en Las Vegas se queda en Las Vegas (Muera Las Vegas): 'Ejército de los muertos' y otras 16 películas ambientadas en la ciudad del pecado

En Espinof | Las mejores películas de 2025