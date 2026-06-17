Con 6 episodios nada más, el cierre de 'El inmortal' es redondo. Un ejemplo de cómo se termina una serie sin alargarla innecesariamente

Pocas series españolas recientes han sabido cerrar su historia con tanta convicción como lo ha hecho 'El inmortal'. Inspirada libremente en la banda de los Miami que dominó parte del submundo madrileño en los años 90, la ficción de Movistar Plus llega a su tercera y última temporada con la difícil tarea de poner punto final a una historia marcada por el poder, la ambición, las traiciones y la violencia.

Y lo ha conseguido, con seis episodios tensos y muy bien escritos que trasladan la acción a 2004 para mostrar cómo el cambio de siglo también transforma las reglas del crimen. Con Álex García y Teresa Riott en estado de gracia, la serie se despide apostando por decisiones arriesgadas, conflictos cada vez más complejos y un desenlace que da sentido a todo el recorrido de sus personajes. Es una de esas despedidas que pueden servir para convencer al público de darle una oportunidad si aún no se ha hecho.

Saber cuándo despedirse

La temporada 3 abandona los años 90 para situarse en 2004, en una España marcada por el euro, los reality shows y otras formas de hacer negocios. Ese cambio de contexto permite observar cómo han evolucionado los personajes y cómo el crimen organizado también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos.

En este contexto, y retirado del narcotráfico y centrado en su hija Sheila, José (Álex García) intenta mantenerse al margen del negocio. Sin embargo, un tiroteo y la pérdida de un importante cargamento de cocaína lo devuelven al centro del conflicto. Pronto queda claro que alguien quiere verlo muerto o entre rejas.

Una de las cosas que más me han gustado de la despedida de la serie es que, aunque Álex García siga siendo el gran rostro de la serie, esta última entrega le concede un protagonismo especial a la Rubia. Teresa Riott construye un personaje lleno de matices, capaz de mostrar vulnerabilidad y dureza al mismo tiempo, y consolidándose como una de las grandes revelaciones de la ficción española reciente.

Entre sus mayores aciertos está su valentía. Porque la historia no intenta proteger a sus personajes ni busca soluciones cómodas. De hecho, los guionistas toman decisiones drásticas cuando la narración lo exige y cierran los principales arcos argumentales sin recurrir a trucos ni episodios especiales de una duración excesiva.

Además, la serie mantiene el nivel visual que la ha caracterizado desde el principio. Hay múltiples localizaciones, secuencias de acción, violencia cuando es necesaria y una recreación convincente del estilo de vida de unos personajes acostumbrados al lujo y al exceso. Todo está al servicio de la historia, sin necesidad de grandes exhibiciones.

Y sabiendo que lo más difícil de cualquier serie suele ser su desenlace, y 'El inmortal' supera la prueba con nota. La tercera temporada ofrece una conclusión coherente, emotiva y contundente para sus personajes y una traca final que no deja la sensación de ser una historia cancelada antes de tiempo o una ficción estirada artificialmente. La ficción ha sabido cuándo parar. Y precisamente por eso su final funciona tan bien: porque cierra el círculo sin traicionar lo que la serie ha sido desde el principio.

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