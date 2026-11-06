Una animalada de duelo entre un lagarto gigante y un gato con sombrero

El pasado, pudo haber sido el último fin de semana con tiempo primaveral —no diremos veraniego— que nos haya dado en este 2026, y es más que probable que esto, sumado a los movimientos por el puente de Todos los Santos, haya influido en el bajón que ha experimentado la taquilla durante tres días que recaudaron un 20 % menos que en el ejercicio anterior, cerrándolo con 4,78 millones de euros y con un nuevo triunfo de 'La bola negra'.

Aunque la cinta de los Javis ya empieza a mostrar signos de agotamiento, con una caída del 39 % respecto al finde anterior, continuó siendo la principal opción de un público que alzó a 'Hope', la fantástica locura surcoreana de Na Hong-jin hasta la tercera posición con unos discretos 0,31 millones de euros en el bolsillo. 'Wildwood', por su parte, cogió impulso en su segunda semana para abandonar la séptima posición y colarse en el Top 5 beneficiada por la pobre acogida del resto de novedades.

‘POSICIÓN PELÍCULA TAQUILLA RECAUDACIÓN TOTAL SEMANAS PUESTO ANTERIOR 1 LA BOLA NEGRA 1.272.409 € 36.710.269 € 6 1 2 CLAYFACE 359.731 € 1.205.878 € 2 2 3 HOPE 319.498 € 323.205 € 1 — 4 EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA 314.297 € 6.781.024 € 3 3 5 WILDWOOD 240.600 € 653.987 € 2 7

Los estrenos del 6 de noviembre de 2026

Si hay un estreno que llega haciendo ruido —algo lógico si tenemos en cuenta el tamaño de su criatura titular—, ese es 'Godzilla Minus Zero', la secuela de la celebradísima y oscarizada 'Godzilla Minus One', que vuelve a la carga con una nueva dosis de épica en clave kaiju-eiga con Takashi Yamazaki nuevamente en el asiento del director. Más grande, más ambiciosa y con algunos de los combates de monstruos gigantes más espectaculares que se hayan visto jamás.

Sin abandonar el reino animal, pasamos de los lagartos japoneses a los felinos de 'El gato con sombrero'. Alessandro Carloni y Erica Rivinoja adaptan en clave animada y apelando tanto al público infantil como al más entrado en años las aventuras del encantador personaje creado por el Dr. Seuss en una producción que no ha escatimado en intérpretes de primera línea, con Bill Hader y Giancarlo Espósito prestando sus cuerdas vocales a la causa.

El cine español, por su parte, tiene una interesantísima representación por partida doble, comenzando por 'Ruega por nosotras', el nuevo drama de Daniel Monzón que explora los horrores del Patronato de protección de la Mujer tardofranquista. Por otro lado, David P. Sañudo dirige a Antonio de la Torre en 'Sacamantecas', un thriller basado en hechos reales con asesinos en serie y una ambientación en la Álava de finales del siglo XIX.

El último dueto de estrenos destacados llega en clave internacional, con la nueva adaptación de 'Los miserables' de Víctor Hugo, esta vez dirigida por Fred Cavayé y sin una sola nota musical —a estas alturas se hace complicado no escuchar cantar a Jean Valjean—, y con 'Ramayana: El nacimiento de una leyenda' de Nitesh Tiwari demostrando el poderío de Bollywood con una nueva dosis de épica desmedida y efectos visuales pasados de rosca de más de tres horas de duración.

Las novedades del 6 de noviembre de 2026 las completan la cinta animada francesa 'El misterio de Lucy Lost', el regreso de Kevin Spacey en 'El contrato. Un pacto con el diablo', la cinta de terror española '11' y el biopic musical sobre el grupo Mägo de Oz titulado 'Fiesta Pagäna'.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

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La imagen de la semana

Las midterms estadounidenses nos han dejado una instantánea para el recuerdo: el mapa del país de las barras y estrellas cubierto de azul demócrata en estados históricamente republicanos. Pero si dejamos a un lado el escenario distópico digno de la 'Civil War' de Alex Garland, la verdadera imagen de la semana debería ser la de Nathan M. Johnson, el flamante nuevo fiscal general de Texas que, antes de impulsar su carrera política, sirvió como compositor de la banda sonora de 67 episodios de 'Dragon Ball Z' en su etapa del Funimation dub —el segundo doblaje en inglés de la historia del anime— y de cinco largometrajes de la saga, incluyendo el mítico 'El regreso de Broly'. Así son los representantes que merecemos.

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