La inesperada razón por la que Hayao Miyazaki no pudo hacer la adaptación de 'Pippi Calzaslargas': a su autora no le gustaba el anime

Desde siempre, Hayao Miyazaki ha buscado la inspiración en la literatura para comenzar a construir sus películas. Uno de sus proyectos más deseados fue dirigir un anime basado en las novelas de 'Pippi Calzaslargas', pero lamentablemente no pudo hacerlo.

Las herederas de Pippi

Desde 'Heidi' a 'El castillo ambulante', Miyazaki siempre ha sentido una poderosa atracción hacia la literatura y, de hecho, el proyecto que le hizo abandonar Toei Animation no fue otro que una adaptación del personaje creado por Astrid Lindgren.

Tras el fracaso de 'Las aventuras de Hols, el príncipe del sol', Hayao Miyazaki e Isao Takahata vieron que su futuro en el estudio Toei no era precisamente esperanzador. Ambos decidieron aceptar una propuesta realizada por Yasuo Otsuka para el pequeño estudio A-Pro, que se las había arreglado para sacar adelante un anime que se alejaba del tipo de producciones que estaban triunfando en ese momento: 'Moomin' ('Tanoshii Muumin Ikka', 1972), la adaptación de las novelas de Tove Jansson.

El anime de 'Moomin'

Otsuka le había echado el ojo a los libros de 'Pippi Calzaslargas' y a Miyazaki le entusiasmó la historia protagonizada por esa niña pelirroja y llena de energía, que iba de aquí para allá junto a su mono, el señor Nilsson, y su caballo: "Fue algo extraordinario para nosotros. La oportunidad de hacer algo significativo y no 'solo' televisión", recordaba el famoso cineasta japonés.

Takahata también estaba encantado con el proyecto, ya que era un gran admirador del trabajo que había hecho Otsuka en 'Moomin' y de su forma de definir cada personaje (al contrario de lo que pensaba Tove Jansson, a la que nunca convenció como adaptación). Además, el compañero y amigo de Miyazaki consideraba que las novelas de Pippi rompían con la tendencia de la literatura infantil europea, que hasta entonces mostraba a los niños como "bestias a las que había que domar".

En 1971, Hayao Miyazaki viajó hasta Suecia para negociar el acuerdo con Astrid Lindgren e intentar obtener los derechos que les permitirían realizar la serie de anime basada en sus historias. El viaje dejó huella en el japonés, que quedó muy impresionado por los majestuosos paisajes de Visby y cambió la concepción que tenía de Europa.

No obstante, lo cierto es que desde el principio Miyazaki no tuvo ninguna oportunidad de convencer a Lindgren, que había quedado horrorizada con la película de 1949 y, según las malas lenguas, consideraba que la animación japonesa era "demasiado violenta".

La negativa de la escritora dejó a Miyazaki con un palmo de narices, con todos sus bocetos y el material de investigación acumulado, sin oportunidad de darles uso. O no del todo, como le habría gustado pues sí que reutilizó muchas de esas ideas para su próximo proyecto.

Mimiko en 'Las aventuras de Panda y sus amigos

'Las aventuras de Panda y sus amigos' ('Panda Kopanda', 1972) es un mediometraje dirigido por Takahata y escrito por Miyazaki, que contó con una secuela al año siguiente. Estaba protagonizado por una niña llamada Mimiko que claramente heredó muchos de los rasgos que habría tenido la versión en anime de Pippi. La protagonista era una traviesa pelirroja que hacía de las suyas junto a un panda y su hijo.

No solo eso: 16 años después, Hayo Miyazaki plasmaría su fascinación por los paisajes que vio en Suecia a través de la ambientación de 'Nicky, la aprendiz de bruja' ('Majo no takkyûbin', 1989), adaptación de la novela de Eiko Kadono. No sabemos cómo hubiera sido la versión de Pippi Calzaslargas en manos de Miyazaki, pero desde luego salimos ganando con sus "herederas".

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