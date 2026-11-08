Hace 5 años Marvel estrenó una película que prometía cambiarlo todo y terminó cosechando un duro fracaso

Durante años, Marvel parecía tener la fórmula del éxito perfectamente controlada. Incluso sus películas peor recibidas por la crítica conseguían convertirse en éxitos de taquilla, pero hubo un momento en el que esa aparente invulnerabilidad empezó a resquebrajarse. Hace cinco años, el estudio estrenó una de sus apuestas más arriesgadas y divisivas: 'Eternals'.

Con Chloé Zhao, recién salida del éxito de 'Nomadland', detrás de las cámaras y un reparto repleto de estrellas, la película estaba llamada a abrir una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, su recepción estuvo lejos de ser unánime y sus resultados no estuvieron a la altura de las expectativas.

Una apuesta arriesgada para Marvel

La película presentaba a un grupo de seres extraterrestres que llevaban miles de años viviendo en secreto en la Tierra. Una tragedia inesperada los obligaba a abandonar las sombras y reunirse para combatir a los Deviants, sus antiguos enemigos y una amenaza para la humanidad.

Para dar vida a estos personajes, Marvel reunió un reparto de primer nivel encabezado por Gemma Chan como Sersi, Richard Madden como Ikaris, Angelina Jolie como Thena, Salma Hayek como Ajak y Kumail Nanjiani como Kingo. También participaban Kit Harington y otros intérpretes que parecían destinados a tener un papel importante en el futuro de la franquicia.

El proyecto suponía un cambio considerable respecto a las películas habituales del MCU. Chloé Zhao apostó por una historia de dimensiones épicas, que recorría distintas épocas de la humanidad y combinaba mitología, ciencia ficción, grandes conflictos cósmicos y relaciones personales.

La intención era introducir una nueva generación de personajes que tuviera un peso fundamental en la Saga del Multiverso, siguiendo un camino parecido al que en su momento abrió 'Guardianes de la Galaxia'. Sin embargo, la propuesta no terminó de conectar con una parte importante del público.

Además, la respuesta también se notó en taquilla. La película -que se estrenó en octubre de 2021- recaudó alrededor de 402 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que podría considerarse respetable para otros títulos, pero que supuso un resultado decepcionante para una producción de Marvel con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares. Y llegó a los cines en un momento especialmente complicado, cuando la industria todavía intentaba recuperarse de las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

El contraste con ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’, estrenada ese mismo año, también fue importante, porque esta última consiguió recaudar 432 millones con un presupuesto inferior y una recepción crítica mucho más favorable.

Las consecuencias fueron especialmente evidentes en los planes de futuro del estudio. Marvel parecía tener grandes ideas para continuar desarrollando a estos personajes, pero muchas de ellas quedaron en el aire después de la recepción de la película. Uno de los ejemplos más llamativos es Dane Whitman, el personaje de Kit Harington, cuya transformación en el Caballero Negro quedó planteada sin llegar a desarrollarse.

También se introdujo la llegada de la Espada de Mahershala Ali y se presentó a Harry Styles como Starfox en una de las escenas poscréditos. Cinco años después, ninguna de estas tramas ha tenido la continuidad que parecía prometer la película.

Pese a todo, el tiempo ha permitido que la película se revalorice. La ambición de su propuesta y la manera en que Chloé Zhao abordó el universo de Marvel han hecho que algunos espectadores reivindiquen la película después de haberla descubierto desde la distancia. Sigue siendo una de las producciones más polémicas de Marvel, pero quizá esa sea también una de las cosas que la hacen especial.

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