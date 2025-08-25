Un actor de Marvel pensó que su papel en 'Eternals' le daría trabajo "durante los siguientes diez años": "Recibió muy malas críticas y eso me destrozó"

Kumail Nanjiani ha confesado que su paso por Marvel no fue como él esperaba. El actor, que dio vida a Kingo en 'Eternals', contó que la decepción crítica de la película y el impacto que tuvo entre el público le afectó profundamente. Así lo reveló en una charla con Mike Birbiglia en el podcast Working It Out.

El intérprete explicó en unas declaraciones recogidas en medios como Variety que había firmado un amplio contrato con Marvel que incluía varias películas y hasta una atracción en un parque temático, convencido de que sería su trabajo durante la próxima década. Sin embargo, el tropiezo de 'Eternals' truncó esas expectativas y le llevó a replantearse su relación con la industria.

Formando parte de Marvel

Nanjiani recordó cómo fue para él el tiempo previo al estreno del filme, comentando el entusiasmo que sintió y cómo se desinfló cuando llegó la opinión de la crítica y el público.

“Hablé de cómo me sentí en esta gran película. Se estrenó justo después de la COVID, así que tuve un año y medio en casa pensando: '¡Ay, cuando salga esto!'. Pero luego salió, recibió muy malas críticas y no le fue muy bien. Me destrozó muchísimo. Fue entonces cuando pensé: 'Necesito ir a terapia para entender esto'”.

Nanjiani también confirmó que pensaba que su participación en Marvel sería mucho más extensa:

“Pensé: 'Oh, este será mi trabajo durante los próximos 10 años'. Firmé para seis películas, para un videojuego, para una atracción de un parque temático. Te hacen firmar para todo esto. Y piensas: 'Estos son los próximos 10 años de mi vida, así que estaré haciendo películas de Marvel todos los años y, entre tanto, haré mis propias cositas, lo que me apetezca'. Y luego nada de eso pasó”.

La cinta se estrenó en noviembre de 2021 y, con 402 millones de dólares recaudados a nivel global, se convirtió en la producción peor valorada del UCM hasta ese momento, quedándose corta frente a lo esperado para un título de 200 millones de presupuesto. Desde entonces, ni Kingo ni el resto de los personajes de 'Eternals' han vuelto a aparecer en otra película de acción real del estudio.

“Para mí, lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que gran parte de mi autoestima depende de la reacción de los demás a mi trabajo”, reflexionó Nanjiani.

Mientras tanto, Marvel ya prepara 'Avengers: Doomsday', que llegará en 2026 y reunirá a héroes de distintos proyectos. Aunque todavía no se ha confirmado si alguno de los miembros de 'Eternals' formará parte de ella.

