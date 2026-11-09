Si tenemos 'Godzilla Minus Zero' es porque su director quería encarar a Christopher Nolan: "Sentí que necesitaba responderle"

El milagro ha resurgido de las aguas, y todo apunta a que después del fenómeno 'Godzilla minus one', su secuela, 'Godzilla minus zero', volverá a repetir sus apoteósicas cifras de taquilla. De momento lleva unos 63 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y no creo que ninguno de los implicados pretenda quedarse sin su hipotética tercera entrega. Dicho de otra manera: tenemos Godzilla para rato.

El anverso del Monsterverso

Uno de los motivos del éxito de estas entregas repletas de kaijus es que su director, Takashi Yamazaki, no se ha limitado a sacar bichos grandes simplemente porque molan, sino que tienen un propósito, como ha revelado a The Direct... que, en este caso, está inspirado directamente por el mismísimo Christopher Nolan.

Primero intenté imaginarme un personaje en ese Japón de post-guerra, y qué pasaría si de pronto adquiriera un poder inmenso, qué tipo de acciones tomaría. Exploré el espacio mental de cualquier personaje en la posición de Murakami. Además, tuve la oportunidad de hablar con Christopher Nolan cuando estuvo promocionando 'Oppenheimer' en Japón. En esta charla sentí que necesitaba responderle en forma de película, y acabó siendo 'Godzilla Minus Zero'.

No es la primera vez que el director habla de su encuentro con Nolan: ya en la revista TIME afirmó "En mi mente estaba pensando en hacer una película que hablara directamente de Hiroshima. Pero luego empecé a pensar, 'Espera, Godzilla en sí mismo es una metáfora de la guerra nuclear. Quizá pueda" combinar ambas y hacer una película de Godzilla que también sea una respuesta a 'Oppenheimer'".

Y de alguna manera lo ha conseguido, recuperando algo que se ha ido perdiendo con el tiempo en la franquicia (y, desde luego, ha desaparecido del todo en el Monsterverso): Godzilla como símbolo del terror atómico. ¿Comentario social con gigantescos monstruos de fondo? Por supuesto que sí, y gracias.

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