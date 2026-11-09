"Si lo entiendes, genial". Andy Serkis se ha cansado de defender sus papeles con captura de movimiento y CGI frente a los escépticos

El capitán Haddock de 'Las aventuras de Tintín', Caesar en la última trilogía de 'El planeta de los simios', el primate titular de la 'King Kong' estrenada en 2005, el Líder Supremo Snoke en 'El despertar de la Fuerza' y 'Los últimos Jedi'... Pensar en la trayectoria profesional de Andy Serkis invita a hacerlo en sus papeles gestados, en parte, a través de la magia del CGI y la captura de movimiento.

Los píxeles de Serkis

No obstante, durante una entrevista the Times, el actor y director ha confesado que "nunca se preocupó realmente" de que el público le asociase con este tipo de personajes intangibles. Por supuesto, hubo un momento en el que intentaba evangelizar a las masas defendiendo las bondades del mo-cap y sus similitudes con utilizar prótesis físicas para caracterizarse, pero el paso del tiempo le enseñó que no merecía la pena el esfuerzo.

Esta tecnología se malinterpreta muchísimo. Antes era un auténtico evangelista. Me pasaba horas hablando de cómo la captura de movimiento es actuar y veía cómo se les ponían los ojos en blanco, pero la vida es demasiado corta. Me he calmado. Ahora solo pienso: “Si lo entiendes, genial". Interpretaciones como la de Gollum son obra de un actor, del mismo modo que un equipo de protésicos creó el personaje de John Hurt en ‘El hombre elefante’. Pero, por alguna razón, una interpretación bajo una máscara física resulta más comprensible para algunos que esto, que es una máscara digital.

Su opinión se alinea en cierto modo con la de Peter Jackson, con quien trabajó estrechamente tanto en la mencionada 'Tintín' como en la trilogía de 'El señor de los anillos', en la que Serkis dio vida al icónico Gollum. Hace unos meses, el cineasta neozelandés rompió una lanza a favor de su estrecho colaborador y, de paso, subrayó la que considera como una injusticia que se repite temporada de premios tras temporada de premios.

Mucha gente del medio está muy preocupada por la IA. No creo que un personaje al estilo de Gollum o un personaje generado tenga ninguna esperanza en ganar ningún premio. Lo que es un poco injusto, especialmente en el caso de Andy Serkis, en el que no es una interpretación generada con IA, sino una interpretación generada por humanos al 100 %.

Con o sin opción a galardones, Andy Serkis volverá a la carga delante y detrás de las cámaras en 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', en la que volverá a interpretar al malogrado hobbit. La cinta, actualmente en fase de rodaje, se estrenará en nuestras salas de cine el 17 de diciembre del próximo 2027, elevándose como uno de los grandes reclamos de la temporada navideña.

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