El nuevo actor que interpreta a Aragorn en 'El señor de los anillos' no quiere intentar superar a Viggo Mortensen en 'La caza de Gollum': "Lo haré lo mejor que pueda"

Muy pronto volveremos a la Tierra Media con 'La caza de Gollum' ('The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'), una nueva película que explorará un episodio apenas desarrollado en la trilogía de 'El señor de los anillos' que llevó a los cines Peter Jackson. El proyecto recuperará a varios de los intérpretes más emblemáticos de la saga, con Andy Serkis de nuevo como Gollum y detrás de las cámaras, además del regreso de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo.

Sin embargo, uno de los grandes cambios también estará en el reparto: Viggo Mortensen no volverá a interpretar a Aragorn y será Jamie Dornan quien asuma el desafío de dar vida al futuro rey de Gondor.

El reto de interpretar a Aragorn

La decisión de sustituir a Viggo Mortensen por Jamie Dornan supone uno de los cambios más destacados de la nueva película. Aunque al principio se llegó a plantear la posibilidad de rejuvenecer digitalmente al actor original, al final la producción optó por incorporar a un nuevo intérprete. Dornan ha reconocido que es consciente de las expectativas que acompañan al personaje y de la dificultad de ocupar el lugar de alguien cuya interpretación forma parte de la historia del cine fantástico.

"Hay cierta presión al intentar seguir sus pasos. [...] Me han pedido que interprete un papel icónico, y haré lo mejor que pueda. Pero para mí, Aragorn siempre será Viggo. Su interpretación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar al menos parte de la energía que él le dio originalmente al personaje. Lo haré lo mejor que pueda, pero no pretendo hacerlo mejor que él".

Las palabras del actor dejan claro que su intención es construir su propia versión de Aragorn desde la admiración por el trabajo que le precede. El personaje, conocido como Trancos antes de revelar su verdadera identidad como heredero al trono de Gondor, es uno de los pilares de la trilogía original.

A pesar de las dudas que pueda generar el cambio, el nuevo Aragorn ya cuenta con el respaldo de algunas de las personas implicadas en la película. Andy Serkis ha asegurado que el equipo está satisfecho con la incorporación de Dornan y, según las informaciones publicadas, el propio Viggo Mortensen también se ha pronunciado favorablemente sobre su sucesor. Y Leo Woodall, que interpretará al montaraz Halvard en la película, tampoco ha ocultado su apoyo al actor y ha defendido con orgullo que Jamie Dornan sea ahora quien dé vida a Aragorn.

En 'La caza de Gollum', la historia se situará en un momento anterior a los acontecimientos de 'La comunidad del anillo'. Por encargo de Gandalf, Aragorn emprenderá la búsqueda de Gollum para evitar que los servidores de Sauron encuentren a la criatura y descubran información crucial sobre el Anillo Único. La película estará dirigida por Serkis y contará con Peter Jackson y Philippa Boyens como productores, una combinación que vuelve a reunir a figuras fundamentales de la adaptación cinematográfica de Tolkien. El estreno en cines está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

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