"Es una estupidez extrema". El creador de 'El señor de los anillos' odió con todo su ser el primer gran intento de adaptar su saga de fantasía

Es difícil imaginar otra versión para cines de 'El señor de los anillos' que no sea la trilogía de Peter Jackson. Pero lo cierto es que hubo una varias décadas antes: la película de animación dirigida por Ralph Bakshi que se estrenó en 1978.

Para el gran público, esta primera aproximación a la Tierra Media continúa siendo un completo misterio, mucho menos mainstream que la aclamada trilogía de películas. Y, al menos en parte, quizás sea porque al propio J.R.R. Tolkien no le gustaron demasiado los intentos de llevar su obra al cine.

¿Pero os habéis leído el libro?

Para ser justos, Bakshi se cargó a los hombros una tarea titánica con su intento de adaptar 'El señor de los anillos'. Se trataba de una adaptación complicadísima, tanto a nivel técnico como narrativo, y en su momento se tuvieron que hacer muchas concesiones de todo tipo para que el proyecto saliera a flote.

En realidad, el proyecto pasó por muchas manos antes de que Bakshi entrase en escena, y ya desde la década de 1950 hubo varias intentonas de hacer una película animada de 'El señor de los anillos'. Se ofreció la película a directores de todo tipo, incluyendo Stanley Kubrick y Michelangelo Antonioni, con diferentes borradores de guion terminando en la basura.

Uno de los aspectos más complicados del guion es que pretendía adaptar la trilogía literaria al completo en una única película. El propio Bakshi se ofendió de que alguien "quisiese alterar así" la obra de Tolkien, por lo que se postuló a sí mismo para el proyecto allá por 1974. Tolkien había fallecido un año antes, en 1973, pero antes de su muerte ya había terminado muy quemado con los guiones que le iban llegando y los decepcionantes intentos de adaptación.

En su momento, allá por 1953, Tolkien parecía bastante abierto a la idea de una película de 'El señor de los anillos', e incluso leyó y anotó el guion de Morton Grady Zimmerman. Eso sí, en sus cartas se quedó bien a gusto a la hora de poner a caldo el material.

"Morton Grady Zimmerman es incapaz de entender o adaptar la dimensión narrativa del libro", escribió Tolkien, sobre el guion propuesto. "Solo se ha leído 'El señor de los anillos' por encima y después ha escrito un guion con recuerdos parcialmente confusos, con poquísimas referencias al texto original."

Por lo visto, este guion convertía a los elfos en una especie de criaturas diminutas simulares a hadas, los orcos llevaban espadas y plumas como si fueran nativos americanos y el Balrog era un villano con diálogo. Una plétora de "negligencias" que enfureció al profesor.

"Estoy muy disgustado con la extremada estupidez e incompetencia de Zimmerman, como con su total desprecio por la obra original", continuó Tolkien, que sentía que se estaba tratando su trabajo con una negligencia monumental.

Por desgracia, o por suerte para él, según se mire, Tolkien nunca llegó a ver la versión final del guion que terminó en la gran pantalla. ç

La película de animación que tanto temía se terminó materializando en la película de Bakshi, que aunque sentía un profundo respeto por la obra de Tolkien, su versión de 'El señor de los anillos' fue víctima de los recortes de presupuesto, las limitaciones del cine de animación del momento y también de las interferencias del estudio. Así que aunque partía de una visión mucho más cercana y respetuosa, lamentablemente se terminó quedando a medio gas.

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