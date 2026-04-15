'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' encuentra a su joven Aragorn: Jamie Dornan completa el reparto de la nueva película de la saga

El regreso a la Tierra Media es una realidad cada vez más cercana. Warner Bros. acaba de desvelar nuevos detalles de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum', una película que apunta directamente a la nostalgia y también a expandir uno de los universos más importantes del cine.

Lo hizo durante su presentación en la CinemaCon de Las Vegas, prometiendo lo que será una historia con continuidad real, el regreso de nombres clave y una historia que se sitúa en un terreno todavía poco explorado.

La Tierra Media que recordábamos

Con Andy Serkis al frente tanto delante como detrás de las cámaras, la película contará con el regreso de varios actores icónicos de la trilogía original: Ian McKellen volverá como Gandalf, Elijah Wood retomará su papel como Frodo y Lee Pace regresará como Thranduil. Serkis no solo dirige el proyecto, sino que también vuelve a dar vida a Gollum/Sméagol, uno de los personajes más icónicos de la saga. Tiene previsto estrenarse el 17 de diciembre de 2027.

Junto a los rostros conocidos, el reparto también incorpora nombres como Kate Winslet, que interpretará a Marigol, y Leo Woodall como Halvard. Además, Jamie Dornan dará vida a Trancos, personaje que más adelante se revela como Aragorn en la obra original, lo que abre la puerta a nuevas conexiones con la historia clásica.

La trama se centrará en la búsqueda de Gollum en los años previos a 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'. El guion contará con el regreso de Fran Walsh y Philippa Boyens, piezas clave de la trilogía original, junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, lo que refuerza la idea de continuidad creativa.

Las películas originales dirigidas por Peter Jackson no solo fueron un fenómeno global -con casi 3.000 millones de dólares recaudados-, sino también un hito técnico y artístico que arrasó con 17 premios Oscar en total. Y 'El retorno del rey' llegó incluso a ganar 11 estatuillas, incluyendo Mejor Película.

Este nuevo proyecto se suma a otros intentos recientes de expandir el universo de J. R. R. Tolkien, como la película animada 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim' o la serie 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', que continuará con su temporada 3 en Prime Video.

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