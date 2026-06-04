Emilia Clarke revela que sufrió dos hemorragias cerebrales y lo complicado que es el proceso de recuperación: "Es tan importante como la supervivencia"

Emilia Clarke, conocida mundialmente por su papel en 'Juego de Tronos', ha compartido uno de los testimonios más personales de su carrera. Ocurrió durante un evento organizado por Variety y en él se abrió para contar que sufrió dos hemorragias cerebrales cuando tenía veintitantos años.

La actriz también reflexionó sobre el impacto físico y emocional que aquellas experiencias han tenido en su vida, así como sobre el largo proceso de recuperación que aún hoy continúa.

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Con una mezcla de honestidad y humor, la actriz explicó cómo aquella etapa cambió su forma de entender la salud, la fama y su propia identidad, además de impulsar la creación de una organización dedicada a apoyar a otros supervivientes de lesiones cerebrales.

"Durante varios años, sentí que había burlado a la muerte y que venía a buscarme. Realmente sentía que había hecho algo malo y que no debería estar aquí. También pensé que eso había arruinado mi capacidad para actuar, ¡algo con lo que algunas personas podrían estar de acuerdo!"

Clarke también explicó que fue con el paso de los años cuando empezó a entender la magnitud de lo vivido y la falta de apoyo estructural para quienes sobreviven a una lesión cerebral. "Cuando finalmente compartí mi historia en 2019, la respuesta fue abrumadora", dijo.

"Principalmente jóvenes se pusieron en contacto con nosotras para contarnos sus propias historias. Hoy tenemos decenas de miles de supervivientes en nuestra comunidad que dicen prácticamente lo mismo: el camino hacia la recuperación se siente como caer al vacío sin que nadie te sostenga". Este contacto con otros supervivientes fue clave para impulsar SameYou, la organización que fundó junto a su madre.

En su discurso, la actriz también puso el foco en un problema mucho más amplio dentro del sistema sanitario: la falta de recursos y seguimiento tras el alta hospitalaria. "Una de cada tres personas sufrirá una lesión cerebral en algún momento de su vida, y si sobrevives a un traumatismo cerebral, podrías esperar curarte y volver a una vida normal. Pero te equivocarías", dijo Clarke, tajante. subrayó que la recuperación no termina cuando el paciente sale del hospital, sino que a menudo es ahí donde comienza el verdadero desafío, con secuelas físicas, cognitivas y emocionales que pueden prolongarse durante años.

La intérprete explicó que, con el tiempo, su propio proceso de sanación también evolucionó, especialmente en los últimos años, cuando comenzó a recibir un tratamiento más especializado que le permitió recuperar energía y estabilidad. Por eso quiso visibilizar estas experiencias y garantizar que nadie tenga que enfrentarse solo a las consecuencias de una lesión de estas características.

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