Emilia Clarke revela que se rompió una costilla mientras rodaba las escenas de sexo en su última serie: "Fueron tres hombres, durante varias horas"

Emilia Clarke ha vuelto a exigirse al máximo para su último proyecto televisivo. Concretamente, en 'Ponies', la serie de espionaje ambientada en plena Guerra Fría que se estrena en SkyShowtime el 30 de enero, la actriz se metió de lleno en un papel muy demandante físicamente.

Para interpretar a Bea, una viuda que se infiltra en los círculos más altos del poder soviético, Clarke trabajó de forma casi encubierta y terminó pagando un precio más alto de lo que esperaba. La experiencia, según contó, fue muy extrema y dejó en evidencia el nivel de compromiso que puso en el proyecto.

Un rodaje más intenso de lo esperado

Durante una entrevista con The Wrap, la actriz -cuatro veces nominada al Emmy- reveló que durante el rodaje de una intensa jornada de escenas íntimas, se rompió una costilla. La lesión ocurrió mientras rodaba escenas en las que su personaje seduce a varios agentes de alto rango de la KGB para obtener información clave. "Fueron tres hombres, durante varias horas", explicó Clarke, resumiendo con humor una jornada agotadora que terminó con una costilla fuera de lugar.

Según contó, la dinámica del rodaje fue tan repetitiva como físicamente exigente: besos, movimientos coreografiados y tomas que se sucedían una tras otra.

"Me sentaré aquí, tú los traes, fingimos tener sexo. Ese día me rompí una costilla"

La situación llegó incluso al pasar por enfermería. Clarke contó que tuvo que explicarle a su médico que la lesión se había producido por "sexo", aunque luego aclaró que no se trató de una fractura completa. "No se rompió del todo, solo se salió un poco", precisó.

Su coprotagonista Haley Lu Richardson, que interpreta a Twila -otra viuda convertida en agente encubierta de la CIA-, confirmó la anécdota y respaldó a Clarke: "Es verdad. Tiene un cuerpo muy pequeño y sensible". En 'Ponies', ambas encarnan a secretarias de la embajada estadounidense en Moscú en 1977 y, tras la misteriosa muerte de sus maridos, se ven arrastradas al peligroso mundo del espionaje internacional.

