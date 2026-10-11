Era un papel para Tom Cruise o Tom Hanks. Pero el hijo de alguien del estudio propuso a Keanu Reeves porque era guapo

'Speed: Máxima potencia' es uno de los grandes fenómenos del cine de acción de los 90. La película dirigida por Jan de Bont recaudó alrededor de 350 millones de dólares en todo el mundo y fue uno de los mayores éxitos del año 1994, además de consolidar a Keanu Reeves como un actor capaz de liderar una gran superproducción.

Su interpretación de Jack Traven, un policía atrapado en un autobús que no puede reducir la velocidad, fue fundamental para convertir la película en un clásico del género y ayudó a abrirle las puertas de proyectos como 'The Matrix'. Pero, aunque hoy resulte difícil imaginar a otro actor en ese papel junto a Sandra Bullock, Reeves no fue ni mucho menos la primera opción del estudio.

Aterrizó de una forma bastante inesperada

Graham Yost, guionista de la película, explicó que el estudio buscaba a grandes estrellas para acompañar a Sandra Bullock: "Primero acudimos a los 'Toms' -ya sabes, vas a por Tom Cruise y Tom Hanks-, y creo que también a Wesley Snipes y Woody Harrelson, que iban a hacer Asalto al tren del dinero (Money Train). Exploramos muchas vías distintas".

Pero la situación cambió gracias a una sugerencia parece casi imposible de creer. Según Yost, "El hijo de alguien en el estudio dijo: ¿Y qué tal Keanu Reeves? Está cañón. Todos nos miramos y dijimos: Bueno... ¿el de Bill y Ted?. Pero luego pensamos. Espera un segundo, estuvo genial en Parenthood (Dulce hogar... ¡a veces!), vamos a reunirnos con él". La propuesta hizo que el equipo reconsiderara al actor. Y menos mal que fue así.

El propio encuentro terminó convenciéndoles. Reeves llegó en moto al estudio, donde le esperaba el productor Mark Gordon, y resultó que su físico también encajaba con lo que buscaban para el personaje.

"Mide metro ochenta y tantos, ya llevaba un corte de pelo genial y era alto y esbelto. Ya había hecho 'Point Break' ('Le llaman Bodhi'), así que sabíamos que podía manejar un arma y dar el pego como policía. Buscábamos esa desenvoltura y ese aire policial".

Además, frente a las grandes estrellas que el estudio había considerado al principio, Reeves aportaba además una imagen diferente, menos asociada al prototipo de héroe de acción tradicional. Y el resto es historia.

Tom Cruise probablemente habría encajado en una película de estas características y Tom Hanks estaba entonces en uno de los momentos más importantes de su carrera, pero Reeves terminó haciendo suyo a Jack Traven. El personaje se alejaba del héroe musculoso e invencible habitual en muchas producciones de acción de los 80 y apostaba por una combinación de vulnerabilidad, templanza y humanidad que permitió que el público conectara rápidamente con él. Y esto ayudó a que el filme terminara convirtiéndose en un enorme éxito y consolidando a Reeves como estrella de acción.

La película sigue a Traven mientras intenta evitar que un autobús lleno de pasajeros explote: el vehículo lleva una bomba que estallará si su velocidad baja de los 80 kilómetros por hora. Una premisa muy sencilla y efectiva que convirtió a 'Speed: Máxima potencia' en uno de los grandes referentes del cine de acción de los 90. Y que, por cierto, está disponible en el catálogo de Disney+.

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