Keanu Reeves, sobre por qué su gran pasión son las motocicletas: "Para mí son una mezcla de libertad, misterio, poder y carisma"

Una de las grandes pasiones de Keanu Reeves son las motocicletas, un tipo de vehículo que le fascina desde que era un niño y todavía no podía usarlas. Eso es algo que se ha mantenido durante su edad adulta, demostrándolo en varias películas e incluso en 2011 fundó junto a Gard Hollinger su propia empresa especializada en la creación de motocicletas hechas a mano de altas prestaciones.

Keanu Reeves "recomienda encarecidamente" que nos compremos una moto

Es evidente que se trata de una de sus grandes debilidades del protagonista de la saga 'Matrix', por lo que aprovecha cualquier oportunidad que le ofrecen para hablar de ello. Eso fue precisamente lo que hizo en Esquire, cuando dijo que "mi obsesión por las motos comenzó cuando era un niño, viendo a estas bandas de moteros viniendo hasta Toronto y yo flipaba".

El actor continúa señalando que "recuerdo que muchos niños de 10-11 años veían a un bombero y decían que querían ser eso de mayor. Para mí eran las motocicletas. Para mí son una mezcla de libertad, misterio, poder y carisma. Y parecían muy divertidas". Reeves no duda ni un segundo en decir que "las recomiendo encarecidamente".

Eso sí, Reeves tiene una queja sobre los cambios que se han ido introduciendo últimamente en la tecnología: "Antes de que se lo quitasen todo, como con la conducción automática y que ni siquiera toques el volante". Su conclusión es clara: "Hazte con una moto".

Por si tenéis curiosidad, Reeves llevó durante muchos años una Harley-Davidson Dyna Wide Glide y en 2007 contrató a Hollinger para personalizarla. De ahí acabó naciendo tanto la compañía ARCH Motorcycle como la idea para la creación de la KRGT-1, la primera motocicleta de la compañía.

Actualmente su colección es muy amplia y en el videojuego 'Cyberpunk 2077' incluso se permitió el lujo de que su personaje utilizase una motocicleta con la marca de su compañía. No me sorprendería que incluso lo pusiera como condición para aceptar participar en el mismo.

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