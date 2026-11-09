David Broncano encara a Santiago Abascal en una entrevista para el olvido: "¡No has tenido huevos a denunciar el genocidio de Israel!"

He defendido mucho 'La Revuelta' desde su etapa en Movistar Plus+, su estilo dejado, las entrevistas a medio preparar y el público que entre "lolololos" y bombos ha marcado el modus operandi del programa desde sus inicios en 2018. Un show donde la improvisación es el plato fuerte y cuya única intención es buscar que los invitados y el público siempre se sorprendan y pasen un buen rato. Excepto hoy.

Nos van a pegar una paliza al salir

La entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta' pasará a la historia como una de las peores ideas televisivas jamás pensadas. Empezando por un público elegido a dedo por el polémico invitado (y que, por supuesto, ha aplaudido cada una de sus intervenciones hasta límites ridículos) y siguiendo por un intento de entrevista seria en la que David Broncano, claramente, no se siente cómodo. Quizá tras tantos años entrevistando cree que es periodista, pero siempre ha sido un "pachacho". Un "pachacho" que se ha mostrado nervioso, a medio gas e intentando no enfadar a un público que ni siquiera es el suyo.

Frente a las posiciones del líder de Vox, Broncano ha decidido no elevar el tono, no contrastar las noticias adecuadamente (para eso haría falta un fin de semana de trabajo) y empezar las preguntas con "Creo que" o "Me suena que". Ambos, uno tranquilo, jugando en campo visitante con su público, y otro desde su plató pero con la cabeza gacha y tartamudeando, han hablado de vivienda, crisis migratoria y hasta las acusaciones de "dictador" a Pedro Sánchez.

Pero el único encontronazo realmente grande ha venido cuando Abascal ha afirmado que ha hablado con Israel sobre tres cosas: los atentados del 7 de octubre, la independencia de Cataluña y la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. Broncano ha respondido entonces, con una dureza de la que ha carecido el resto de la entrevista, "Que de las tres conversaciones que hayas tenido con Israel en ninguna se haya mencionado el terrorífico genocidio que han hecho contra miles y miles de personas en Palestina...". Acompañado de un sorprendente aplauso de un grupúsculo del público, por cierto.

Pensaba que con un mínimo de humanidad ibas a decirles "Chavales, vigilad un poco que estáis matando a miles y miles de niños". Que de las tres conversaciones que hayas tenido con Israel una hable de la independencia de Cataluña, que me importa, claro que me importa... Pero hombre, en comparación con 80.000, 100.000, la cantidad de muertos que ha habido en Palestina, totalmente reventados por bombas, puros niños en la escuela, que ni lo hayas mencionado... Me parece terrorífico.

El líder de Vox ha respondido "Me parece terrorífico, me parecen terroristas", a lo que Broncano ha saltado, sin poder controlarse, "¡Pero no has tenido huevos a decírselo!". Por supuesto, poco después ha pedido disculpas, afirmando que el tono no iba por ahí. El confrontamiento se ha quedado ahí, con un Broncano que ha trastabillado mucho más de lo que debía, sintiéndose totalmente inseguro, y ha dado alas a un Abascal que, por algún motivo, esperaba una entrevista jocosa, pero eligiendo el público y marcando el tono. En fin. Para unos y para otros, esta noche debería pasar al olvido televisivo.

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