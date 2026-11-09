El gesto de Vin Diesel que “enamoró” a Judi Dench y la convenció para participar en su saga de ciencia ficcción: “No se le puede decir que no a un hombre así”

En ocasiones, además de un buen papel que, con un poco de suerte, pueda traducirse en una temporada de premios para el recuerdo, todo lo que necesita un actor o una actriz para aceptar trabajar en un largometraje es un buen regalo. Por supuesto, esto no se aplica a cualquier intérprete, pero podríamos decir que la eterna Judi Dench está dentro de las estrellas más "fácilmente sobornables" del panorama internacional.

La Dama y los regalos

Tal y como recoge su nuevo libro de memorias 'Is It Too Late to Make a Run for It?' —vía Variety—, su participación en la notable cinta de ciencia ficción 'Las crónicas de Riddick' estuvo directamente relacionada con un ramo de flores del tamaño de un kayak que le envió Vin Diesel antes de visitarla personalmente en el Haymarket Theatre. Por supuesto, Dench no es de piedra, y terminó cayendo rendida ante la ofrenda.

Vino a verme al Haymarket Theatre para preguntarme si querría participar en Las crónicas de Riddick. Antes de llegar, me envió un ramo de flores enorme. No pudieron subirlo por las escaleras hasta mi camerino, así que tuvieron que dejarlo en la puerta de artistas. Tenían fácilmente la longitud de un kayak. Y el mismo ancho.

No se le puede decir que no a un hombre así, ¿verdad? Soy muy fácil de convencer. Me enamoro con demasiada facilidad.

Pero ojo, porque esta no fue la única vez que la ganadora del Oscar por 'Shakespeare in Love' ha cedido ante una estratagema similar. En 2017 pudimos verla en la última versión de 'Asesinato en el Orient Express' gracias al buen ojo de Kenneth Branagh para agasajarla.

[Kenneth Branagh me regaló] el pañuelo bordado más maravilloso cuando me pidió que participara en '[Asesinato en el] Orient Express', con las iniciales del personaje bordadas en él.

Seguro que sabía que eso me haría decir que sí; es muy astuto. Pero es que yo haría cualquier cosa por Ken. Si me dijera: “¿Quieres hacer de alfombra en el suelo en Tres hermanas?”, yo le respondería: “¿Cuándo empiezo?”. Luego, claro, poco a poco, fui descubriendo quién más formaba parte del reparto de “El expreso del Orient”: Olivia Colman, Penélope Cruz, Johnny Depp, Derek Jacobi… ¿Cómo iba a resistirme?

Es de bien nacidos el ser agradecidos y, desde luego, Judi Dench sabe cómo responder a un buen obsequio.

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