Francia sigue haciendo superproducciones de sus clásicos literarios y ahora le ha tocado a ‘Los miserables’. Ojalá lo “super” estuviera en algún lado

radicionalmente se ha calificado de “televisiva” la propuesta visual de una película cuando esta parecía demasiado pobre. Es un término que yo ya trato de evitar porque ahora se vuelca tanto dinero en las series que es difícil que alguna parezca barata. Además, las líneas del lenguaje visual entre ambos medios se ha difuminado, por un lado por el dinero invertido y por otro por los ritmos de producción apresurados que imponen decisiones más ajustadas y eficaces.

Si acaso, lo “televisivo” en el cine actual se aprecia en cómo la historia está demasiado desperdigada, o está demasiado estructurada en lo episódico. Es muy fácil ver como ciertas miniseries están alargadas porque parecen haber sido películas en algún punto, pero de vez en cuando se ven películas que tratan en embotellar demasiada historia incluso teniendo tres horas a su disposición. Pensé mucho en eso viendo la última adaptación de ‘Los miserables’ (’Les misérables’).

En mi hambre mando yo

La última adaptación de Victor Hugo, acometida por el cineasta Fred Cavayé y con un reparto de aúpa que incluye a nombres grandes como Vincent Lindon, Tahar Rahim o Noémie Merlant, se presenta como la última superproducción francesa en torno a uno de sus clásicos literarios. Un pequeño fenómeno industrial que, incluso sin presupuestos de Hollywood, intenta mostrar músculo para recuperar sus historias que se han vuelto influyente a través de las generaciones y los medios artísticos.

Tuvimos un díptico en torno a ‘Los tres mosqueteros’ y una de las películas de aventuras más respetadas con ‘El conde de Montecristo’. Ahora le ha tocado a otro equipo distinto llevar a imagen y sonido esta historia de revolución obrera y justiciera de una clase desfavorecida y encarcelada frente a un sistema opresivo. La redención de Jean Valjean, un antiguo ladrón que ocultó su identidad para volverse un respetado empresario y político hasta enfrentarse al vil inspector Javert.

Los elementos presentados son más menos reconocibles. Al fin y al cabo, ‘Los miserables’ (el libro) es un referente literario fundamental y su historia, tan dramáticamente potente como política, tiene ramificaciones por todos lados. Recorrer la película acaba pareciendo como pasear por esos rincones familiares, porque al final trata de ser una versión increíblemente canónica en la medida de lo posible.

‘Los miserables’: empaquetada y sin vida

Está tan encorsetada que, por desgracia, no tiene ocasión de dejar respirar sus ideas y cautivar dentro de la historia. La versión de Cavayé se mantiene profundamente episódica para preservar esa textura literaria, pero entre saltos de tiempo bruscos y sucesión bastante atropellada de acontecimientos se es complicado tanto seguir linealmente la historia como sentirse dentro de la particular atmósfera y tiempo de la París revolucionaria.

Todo se presenta tan empaquetado que cabe preguntarse si no estamos ante un montaje condensado de cines de lo que en un momento fue una miniserie para una plataforma. Su dirección también tiene dejes demasiado de producción para plataforma, con actores soltando sus diálogos a menudo de la forma más superficial y una puesta en escena que aparenta ser “cara” pero nunca lo es. Muchos elementos que nunca lucen bien, o auténticos para poder hacer suspensión de la incredulidad. Hay más voluntad en aparentar que resultados conseguidos, especialmente cuando intenta ponerse en modo de acción.

Si contemplamos todas estas adaptaciones franceses recientes en formato de “superproducción” como un movimiento, ‘Los miserables’ es la película que más deja que desear de todas. El equivalente a observar hormigón secándose aunque sepas que está forjando los cimientos de una gran construcción. No es que hayan habido pocas versiones de ‘Los miserables’ a lo largo de los años, por lo que acabar el visionado de esta sin saber realmente qué ha aportado es una mala señal.

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