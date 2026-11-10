Christopher Nolan desvela su momento favorito de 'El hombre de acero' de Zack Snyder. "Me hace un nudo en la garganta cada vez que lo veo"

Si dejamos a un lado el horrendo y grotesco espectáculo que nos dejó anoche 'La Revuelta' con la visita de Santiago Abascal y el vapuleo del líder de Vox a un David Broncano tristemente fuera de su elemento, queda claro que la noticia del 9 de noviembre de 2026 fue la destitución de James Gunn y Peter Safran como capitanes de ese caótico barco que es el DC Universe, ahora en manos del ex de Marvel Jeremy Latcham.

Acero tierno

Independientemente de los motivos sobre el cese, que posiblemente nunca llegaremos a conocer y que, probablemente, estén estrechamente relacionados con la compra de Warner por parte de Paramount y con la gestación de la recién nacida Skydance, lo único demostrable es que la maniobra está dejando una conversación de lo más acalorada en redes sociales protagonizada por detractores y seguidores de Gunn.

Como no podía ser menos, los fans de Zack Snyder han vuelto a la carga con su ristra de improperios habitual, pero hoy no vamos a hacerles demasiado caso, sino a recordar su notable 'El hombre de acero'. Una vuelta de tuerca a la figura canónica de Superman, mucho más sombría y sobria de lo habitual, y que contó como productor con nadie menos que Christopher Nolan, el hombre que aportó un cariz hiperrealista a Batman con su trilogía de 'El caballero oscuro'.

Pues bien, dentro de los muchos momentos para el recuerdo de 'Man of Steel', Nolan destaca uno por encima del resto: la sencilla pero efectiva escena en la que Jonathan Kent muestra su amor incondicional a su hijo adoptivo Clark. Así lo explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El momento de «El hombre de acero» en el que Kevin Costner le dice al joven Clark que, sea cual sea su origen, sigue siendo su hijo, me hace un nudo en la garganta cada vez que lo veo.

Mucho más controvertida, por supuesto, fue la comentadísima escena en la que el héroe titular parte el cuello a Zod para salvar a unos civiles inocentes, rompiendo de paso su propio código moral. Una decisión creativa a la que, según explicó el guionista David S. Goyer, Nolan se opuso en un primer momento.

Matar a Zod fue algo muy importante y Chris Nolan, al principio, dijo que era imposible hacerlo… Al principio, Chris ni siquiera quería dejarnos intentar escribirlo, pero Zack y yo le dijimos: "Creemos que podemos encontrar una forma de que te lo creas".

Finalmente encontraron la forma, poniendo una primera y polarizada piedra a un universo cinematográfico de DC condenado a ser el Sísifo de las adaptaciones comiqueras con narrativas compartidas.

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