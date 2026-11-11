Uno de los creadores de ‘Futurama’ se negaba a hacer personajes, pero inventó uno e insistió en meterlo como fuera: “¡Esto es justo lo mío!”

‘Futurama’ no fue una creación única de Matt Groening para sacar de dentro aquello que no tenía cabida en ‘Los Simpsons’, desde bromas hasta personajes. En su lugar, se encontró un gran colaborador para darle forma en David X. Cohen, un guionista del gran éxito animado amarillo que se posicionó como un gran creativo.

Es curioso que acabase siendo co-creador de una de las grandes series de culto de la animación, porque sus orígenes no pasaban por la escritura o la animación. Cohen se licenció en física y en informática en las universidades Harvard y Berkeley, pero terminó persiguiendo su impulso por escribir comedia. Comedia que a menudo incluía chistes de nicho, pensados para frikis de las matemáticas.

Es por ello que, como explicó en su introducción para el libro de arte de ‘Futurama’, Cohen no participó demasiado a la hora de crear y diseñar los personajes. Su estilo, tal y como desarrolla en su texto, va más en la línea de hacer sugerencias: “A falta de otras opciones, me veo obligado a comunicarme en términos de emociones y adjetivos. ¿Puede ser más chatarra ese barco espacial? ¿Pueden los pantalones de Zoidberg ser más deprimentes?”.

Un giro matemático

De este modo, consigue dar bastante libertad a los animadores, poniendo luego él más énfasis en el humor. Sí que se empeñó en crear un personaje que fuera suyo, que tuviera su extraño sentido del humor. Cohen dio un diseño muy específico que al final fue para un personaje muy esporádico, no llegó realmente ni a ser secundario.

Tenía como objetivo ser un chiste tan elaborado como payaso que probablemente sea inesperado para la mayoría de fans. El personaje en cuestión fue una robot striper cuya cintura eran dos engranajes haciendo un movimiento de giro. Algo que te resulta llamativo de por sí, pero especialmente interesante si te apasionan las matemáticas como a Cohen.

El personaje tiene el tipo de humor con formas e ingeniería que le encanta: “¡Esto es justo lo mío! Todo el chiste se basa en un personaje que encarna el concepto puro y sin adornos de un engranaje de caderas giratorio; del modelo matemático a la página sin paradas intermedias”. A veces uno necesita cosas sencillas para ser feliz.

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