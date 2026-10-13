'VisionQuest' es peor que 'Bruja escarlata y Visión' y 'Agatha, ¿quién si no?'. La serie de Marvel es muy entretenida y funciona, pero se pierde en explicaciones

Imitando al meme, hay una pregunta que no ha parado de rondarme por la cabeza cuando me puse a ver 'VisionQuest', la nueva serie de Marvel que llega esta próxima madrugada a Disney+: ¿pero, usted quién es? No porque no se conozca de sobra al sintezoide interpretado por Paul Bettany sino porque en esta época de sobreexplotación superheroica, cinco años desde 'Bruja escarlata y Visión' (WandaVision) parecen toda una eternidad.

Cinco años desde que vimos al personaje por última vez, 11 años desde que hizo su debut en 'Vengadores: La era de Ultrón' y aquí tenemos un modo de cerrar o al menos de continuar una historia enrevesada y que solo a los fans más fervientes (si los hay) les sobrará una recapitulación de hechos. De hecho, la chanza de "¿usted quién es?" no lo es tanto ya que gran parte de 'VisionQuest' se basa en esa pregunta. Es un héroe ya no con crisis de identidad, sino con ausencia de ella.

Padre, Hijo e IA

De esta manera, en los primeros compases de la serie tenemos a Visión viviendo una vida discreta, trabajando en un pub de Edimburgo pero cuando "va a dormir" lo que hace es irse a su propio hogar dentro de su mente, donde convive con avatares de diferentes Inteligencias artificiales (como las ya conocidas J.A.R.V.I.S. y F.R.I.D.A.Y.), que se complementan para solucionar los distintos problemas diarios, y con un recluso Ultrón (James Spader) sirviendo de contrapunto ingenioso.

Pronto la tranquilidad se verá arrasada por la llegada de Paladin, mercenario de élite contratado para atrapar al sintezoide, y la aparición en el panorama de Tommy (sí, Veloz), un carterista y timador londinense que lleva tiempo atormentado por recuerdos de una vida que no tuvo.

A decir verdad, el mayor aliciente que tenía para ver este supuesto cierre de una supuesta trilogía ('Bruja escarlata y Visión', 'Agatha, ¿quién si no?' y esta) era que al mando iba a estar Terry Matalas, responsable de 'Star Trek: Picard' y que ya es veterano en líos de ciencia ficción. Sin embargo, la crisis de identidad de Visión se traslada a una serie que no parece tener claro qué contar.

No es cuestión de trama. La serie funciona bastante bien en lo que es el desarrollo de la historia: tenemos un villano imponente, el lado emotivo lo tenemos en esa doble relación paternofilial Ultrón/Visión/Tommy, e incluso la aparición de Yocasta (T'Nia Miller) da un toque de tensión sexual poco habitual en una serie de Marvel en Disney.

El problema es cuando divagan. Es una serie altamente expositiva, de personajes hablando y explicando por encima de lo necesario. A esto se añade que tiene muchas ideas pululando pero no aterriza nada entre recuerdos del pasado (¿quién se sigue acordando de los acuerdos de Sokovia?), dilemas filosóficos (el barco de Teseo vuelve a colación). Al final, nada cobra especial relevancia.

En términos de "trilogía" creo que 'VisionQuest' es la peor de las tres. No es mala. Es definitivamente muy entretenida, y solo por el combo Paul Bettany/James Spader merece muchísimo la pena. Sin embargo creo que no termina de encontrar, al igual que sus personajes, una razón de ser. Una aventura que pretende ser más trascendente de lo que es.

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