'Wildwood' es monumental. La nueva película de Travis Knight es una revolución visual a la altura de las grandes épicas de fantasía

Este 22 de octubre ha llegado a cines 'Wildwood', la nueva película de LAIKA con la que el estudio de animación se lo juega todo a una carta muy ambiciosa. No es para menos, porque Travis Knight se ha tirado dieciséis añazos trabajando en su película de fantasía, y el resultado es una épica que redefine los límites del stop motion y que ha sentado un antes y un después para la animación.

Te adentrarás en lo desconocido

'Wildwood' adapta la novela del mismo nombre de Colin Meloy y arranca en plena ciudad de Portland, donde viven Prue y su familia. Lleva toda la vida oyendo hablar de los bosques misteriosos de la región, que resultan que sí que ocultan secretos llenos de magia cuando una bandada de cuervos secuestran a su hermanito Mac.

Así que Prue y su amigo Curtis, que es arrastrado también a esta aventura, se adentran en los bosques más allá de la ciudad siguiendo al bebé. Allí descubren un mundo completamente nuevo en el que animales parlantes conviven con los humanos y una misteriosa mujer conocida como la Gobernadora Viuda está urdiendo un siniestro plan para recuperar al hijo que perdió hace años.

Lo nuevo de LAIKA sigue la estela de películas de fantasía como 'Las Crónicas de Narnia' o 'Dentro del laberinto', con protagonistas de nuestro mundo lanzándose a un escenario de fantasía para salvar a su familia. Es fácil encontrar similitudes con estos clásicos, aunque el mundo de 'Wildwood' es fascinante por sí mismo y Travis Knight y su equipo consiguen explotar cada aspecto al máximo para maravillar con cada fotograma.

'Wildwood' es ambiciosa y monumental, una auténtica maravilla que ha llevado los límites del stop-motion a otro nivel. Cuesta aceptar que estemos viendo marionetas y muñecos, gracias a la expresividad, el carisma y la vulnerabilidad de los personajes y al detalle con el que se trata cada escena. Con personajes moviéndose en cada momento, reaccionando, respirando vida propia y creando un mundo lleno de magia.

Con un genial equilibrio entre cuento infantil y fábula oscura, porque 'Wildwood' no se esconde a la hora de ponerse turbia y puede no ser adecuada para según qué niños. Con escenas escalofriantes que recuerdan a los momentos más traumatizantes de 'Nimh, el mundo secreto de la Sra. Brisby', pero que tampoco trata de dulcificar la tragedia para el público más joven.

A pesar de sus 132 minutos, convirtiéndola en la película de stop-motion más larga hasta la fecha, 'Wildwood' se pasa volando. A veces demasiado rápido, e incluso deja con la sensación de algunas tramas sin resolver del todo y personajes que no llegan a brillar todo lo que se debería.

En especial, Curtis y los bandidos salen mal parados en este frente, ya el pobre tiene un desarrollo un poco abrupto y parece más un pegamento para unir a Prue con el resto de la trama que otra cosa. Y como pasamos tan de largo y tan rápido por todos los escenarios, tampoco llegamos a poder explorar ninguno del todo.

Aún así, a nivel visual, 'Wildwood' es una auténtica fantasía y el último tramo es una absoluta locura con secuencias épicas que te ponen los pelos como escarpia. Una belleza visual que debe considerarse como una de las mejores películas de animación de la historia y que merece disfrutarse en pantalla grande.

En Espinof | 100 años de Ray Harryhausen: los 14 mejores monstruos del maestro del stop-motion

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2026... hasta ahora