Guy Ritchie monta un reencuentro inesperado de 'El señor de los anillos': La temporada 3 de 'The Gentleman' anuncia novedades y pierde a uno de sus actores

El universo de Guy Ritchie vuelve a expandirse. 'The Gentlemen', la serie de Netflix que combina crimen organizado, humor negro y luchas de poder, ha comenzado la producción de su tercera temporada con un importante grupo de incorporaciones. Elijah Wood, Orlando Bloom y Robert Carlyle encabezan las nuevas caras de una entrega que llevará a sus protagonistas a asumir riesgos todavía mayores.

Los tres actores se suman a una ficción que regresa con el rodaje en marcha en Reino Unido y Marruecos. La nueva temporada también contará con Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows y Bugzy Malone. Un reparto renovado que amplía las posibilidades narrativas de la serie, aunque Netflix todavía no ha detallado qué personajes interpretará cada uno de los nuevos fichajes.

La incorporación de Wood y Bloom tiene, además, un atractivo especial para los seguidores de 'El señor de los anillos'. Ambos compartieron pantalla durante años en la trilogía cinematográfica basada en la obra de J. R. R. Tolkien y volverán a coincidir ahora en este proyecto. Para Carlyle, Wood y Bloom, la serie supone también su primera colaboración con Guy Ritchie.

Eddie y Susie llevan su imperio a Oriente Medio

La tercera temporada volverá a situar en el centro de la historia a Eddie Horniman y Susie Glass, interpretados por Theo James y Kaya Scodelario. Su alianza nació después de que Eddie heredara Halstead Manor y descubriera las posibilidades económicas que escondía la propiedad, vinculada al negocio de la marihuana.

Ahora, la pareja quiere dar un paso más. Según la sinopsis oficial, ambos se embarcarán en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: construir un casino en Oriente Medio. La operación promete poner a prueba su capacidad para mantener el control en un entorno en el que las amenazas pueden aparecer en cualquier momento.

La propia descripción de la temporada plantea una pregunta que anticipa el conflicto: "¿Habrá ido demasiado lejos la ambición desmedida del duque?". Una incógnita que apunta a nuevas tensiones entre los protagonistas y a las consecuencias de llevar sus aspiraciones más allá de los límites conocidos.

Junto a James y Scodelario también regresarán Ray Winstone, como Bobby Glass, el padre de Susie; Joely Richardson, en el papel de Lady Sabrina; Vinnie Jones, como Geoff; Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Benjamin Clementine y Maya Jama.

Sin embargo, hay dos ausencias destacadas: Daniel Ings, que encarnó a Freddy Horniman durante las dos primeras temporadas, y Giancarlo Esposito, que interpretó al multimillonario estadounidense Stanley Johnston.

Freddy (Daniel Ings) abandona la serie: "Es una sensación agradable de cierre"

Daniel Ings abandona 'The Gentlemen'

En una entrevista con HATC Magazine, Daniel Ings ha reconocido estar satisfecho con el desenlace de Freddy y que su salida le permite cerrar esta etapa sin necesidad de prolongar una fórmula que ya había dado de sí: "No estoy en la siguiente temporada. Así que es una sensación agradable de cierre".

También ha descrito el destino de su personaje como el de alguien "salvaje, roto y desquiciado", que probablemente termina "murmurando al vacío en algún lugar de la campiña británica".

El cambio de tono de Freddy en la segunda temporada fue una decisión creativa de Guy Ritchie. Según Ings, el director le comunicó al comienzo del rodaje que quería reducir el peso de la comedia. "Nos habíamos pasado con el humor y teníamos que rebajarlo", ha recordado el actor. Este giro permitió explorar nuevas facetas del aristócrata y evitar que sus constantes errores se convirtieran en una fórmula repetitiva.

La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios de aproximadamente 60 minutos y estará producida por Moonage Pictures para Netflix y Miramax TV. Ritchie, creador de la serie, volverá a participar en los guiones junto a Matthew Read y compartirá las labores de dirección con Evan Creevy.

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