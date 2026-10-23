35 años de carrera y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hoy cumple 50 años una de las mayores estrellas del cine actual

Convertirse en una de las mayores estrellas es de Hollywood es algo que está al alcance de muy pocos actores. Hay que tener talento, fichar por los proyectos adecuados y tener la suerte de que el público conecte contigo y quiera ver (casi) todos los títulos en los que participas. Ese es el estatus que consiguió hace ya bastante Ryan Reynolds, quien hoy 23 de octubre de 2026 celebra su 50 cumpleaños.

Nacido en Canadá, Reynolds era apenas un adolescente cuando debutó en 'Fifteen', una comedia juvenil en la que no disfrutó nada. Tanto es así que él mismo afirmó que ese fue el motivo por el que luego tardó dos años en volver a actuar, destacando que "después de eso, terminé trabajando en un almacén y luego en un restaurante durante dos años. En realidad fue bueno, me alegro de haberlo hecho porque no terminé como un actor infantil con una adicción a las drogas depravada".

Ya en 1993 dio el salto al cine con 'Ordinary Magic' y empezó a trabajar con regularidad tanto en la pequeña como en la gran pantalla en títulos como 'Un paso al frente' o el episodio piloto de 'Sabrina, cosas de brujas', dando vida a un personaje que luego nunca volvió a aparecer en la serie.

Fue con el cambio de siglo cuando su carrera realmente empezó a despegar, especialmente tras el notable éxito que tuvo 'Van Wilder' en 2002, donde interpretó al personaje principal. Después llegaron varios años marcados por comedias como '¡Marchando!' o 'Sólo amigos', pero luego intentó diversificar su carrera con títulos muy diferentes entre sí como 'La morada del miedo', 'Ases calientes', 'Blade Trinity' o 'The Nines'.

Posteriormente llegó la etapa quizá más infravalorada de su carrera, pues Reynols dio muy bien la talla como galán de comedias románticas como la siempre reivindicable 'Definitivamente, quizás' o 'La proposición', pero prefirió no seguir por ese camino e intentar dar el salto a las superproducciones de Hollywood.

'Definitivamente, quizás'

No puede decirse que esas primeras experiencias fueran buenas, pues en 'X-Men Orígenes: Lobezno' se hacía un destrozo con esa primera versión de Deadpool, mientras que él mismo también ha renegado siempre que ha podido de 'Green Lantern'. No le quedó otra que intentar reinventarse una vez más, aunque entre medias sí que había brillado en la estupenda 'Buried'.

Reynolds hizo una serie de elecciones bastantes curiosas durante esa época, aunque con 'R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal' se pegó otro batacazo tan grande que parecía que su carrera ya solamente podía ir hacia abajo. De esos años merece destacarse 'The Voices', una película bastante insólita en la que actualmente el actor jamás participaría.

Sin embargo, lo que lo cambió todo para él fue la filtración del vídeo de prueba para hacer 'Deadpool', un proyecto que estaba sentenciado de muerte hasta que el recibimiento del público fue tan bueno que a Fox no le quedó otra que hacerlo realidad. Y menudo aciertazo en todos los sentidos, pues recaudó 782 millones de dólares cuando solamente había costado 58.

El actor celebró ese mismo año su 40 cumpleaños, con la guinda de que en diciembre de 2016 también recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya había alcanzado una cima en la que sigue desde entonces.

'El otro guardaespaldas'

Eso sí, la carrera posterior de Reynolds está marcada por hacer siempre variaciones del mismo tipo de personaje, ya sea haciendo dupla con Samuel L. Jackson en 'El otro guardaespaldas', retomando a Deadpool, convirtiéndose en un personaje de videojuego en 'Free Guy' o viviendo una increíble aventura para fugarse de Rusia junto a Kenneth Branagh en 'Mayday'.

Ya veremos si se arriesga más de aquí en adelante, pero lo que nadie puede poner en duda es que actualmente es una de las mayores estrellas de Hollywood.

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