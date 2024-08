Wesley Snipes odiaba a Ryan Reynolds y casi estrangula al director de 'Blade 3': "Nadie involucrado en esa película está contento con los resultados"

Wesley Snipes vuelve a acaparar titulares gracias a su participación en 'Deadpool y Lobezno'. Toda una sorpresa con la que prácticamente nadie contaba, ya que lo cierto es que el actor no hizo buenas migas con Ryan Reynolds en el rodaje de 'Blade Trinity', donde al parecer incluso llegó a intentar estrangular al director David S. Goyer.

Estrenada en 2004, 'Blade: Trinity' fue la tercera película con Snipes dando vida a ese peculiar superhéroe de Marvel, pero el actor estuvo descontento en todo momento. Primero por la elección de Goyer, guionista de las tres entregas, para dirigirla, lo cual llevó a que incluso se negase a rodar varias escenas, por lo que hubo que usar dobles o retoques digitales en muchos momentos. Especialmente famosa es una escena en la que Snipes se negó a abrir los ojos y hubo que recurrir a la magia del ordenador para conseguirlo.

Una película muy problemática

Goyer reconocería años después que 'Blade: Trinity' fue una experiencia horrible y que nunca volvió a hablar con Snipes, ya que hacer la película "fue lo más personal y profesionalmente difícil y doloroso por lo que he pasado en mi vida", aunque él sí que hizo buenas migas con Jessica Biel y Ryan Reynolds, por mucho que sus recuerdos del rodaje no sean nada buenos:

No creo que nadie involucrado en esa película tuviera una buena experiencia en ella, desde luego yo no la tuve. No creo que nadie involucrado en esa película esté contento con los resultados. Fue una producción muy problemática.

Patton Oswalt, que da vida a Hedges en 'Blade Trinity', comentó años después que Snipes tuvo un comportamiento muy poco profesional en el rodaje, pasándose la mayor parte del tiempo fumando marihuana en su tráiler e incluso llegando a actuar de forma violenta con Goyer tras acusarle de racismo. De hecho, Oswalt recordaba así esta curiosa anécdota en The AV Club:

Y trató de estrangular al director, David Goyer. Esa noche salimos a un club de striptease y todos estábamos bebiendo. Había un grupo de moteros, así que David les dijo: 'Os pagaré todas las copas si mañana os presentáis en el plató y os hacéis pasar por mi seguridad'. Wesley se asustó y volvió a su caravana. Al día siguiente, Wesley se sentó con David y le dijo: "Creo que tienes que dejarlo. Eres perjudicial para esta película'. David le dijo: "¿Por qué no lo dejas? Tenemos todos tus primeros planos y podemos rodar el resto con tu doble'. Y eso asustó tanto a Wesley que, durante el resto de la producción, sólo se comunicaba con el director a través de post-its. Y firmaba cada nota "De Blade"

Snipes negaría tiempo después que intentase estrangular a Goyer -este último no quiso desmentirlo ni confirmarlo, pero sí dijo que antes eran amigos y ya no-, señalando que a varios miembros del equipo no les gustaba que tomase ciertas decisiones que podía tomar como productor ejecutivo -una versión que choca con la demanda que puso en 2005 a New Line y Goyer por, entre otros motivos, dejarle fuera de la toma de decisiones a la hora de elegir al reparto o el trabajo de producción-.

Sin embargo, lo que el protagonista de 'Pasajero 57' nunca ha negado es que su relación con Reynolds no fue precisamente buena por aquel entonces, achacándolo a que no entendía muy bien el sentido de humor de su compañero de reparto:

Algunas de las cosas que hizo en aquellos días, no son realmente mi humor. No estoy afinado en ese sentido. Así que pensé: 'Bueno, es un poco exagerado para mí'. Pero verle hacerlo en este contexto en 'Deadpool y Lobezno' tenía mucho sentido. Y verlo hacerlo y hacerlo bien, Ryan hace algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Es único en ese sentido, y ha encontrado un nicho fantástico para sí mismo haciendo lo que hace. Deadpool es Ryan Reynolds todo el día. Así que fue agradable. Fue agradable trabajar con él.

La relación con Reynolds

En 2004 la cosa fue mucho menos agradable, ya que Oswalt desveló que Snipes llegó a referirse a Reynolds con el término peyorativo cracker, en alusión a personas pobres de raza blanca procedente de las zonas rurales del sur de Estados Unidos. Poco importaba que Reynolds en realidad sea canadiense.

Por su parte, Reynolds siempre se ha intentado mostrar bastante comedido sobre lo sucedido, pero durante la campaña promocional de la película llegó a afirmar lo siguiente sobre su relación con Snipes:

Hay un momento en la película en el que miro a Jessica y juro por Dios que ya ni siquiera sabía que las cámaras estaban rodando y le digo: 'Me odia, ¿verdad?'. Y ella dice, 'Sí.' Estoy diciendo esto sobre mi relación como Ryan Reynolds con este tipo, y funciona.

Es cierto que justo antes había dicho que se había exagerado la tensión que hubo en el set, haciendo además la siguiente aclaración sobre su compañero de reparto: "Mi personalidad es el polo opuesto de Wesley. Nunca conocí a Wesley, sólo conocí a Blade, y él es un actor de método. Di lo que quieras sobre ese estilo de actuación, tengo el mayor respeto por lo que sea necesario para pasar por este proceso".

Sea por una mera cuestión de negocios o porque realmente han hecho las paces, todo apunta a que esa rivalidad que pudo haber entre ellos ya ha llegado a su fin. De hecho, Reynolds incluso ha pedido que se haga una película al estilo de 'Logan' para cerrar la historia de la versión de Blade interpretada por Snipes...

