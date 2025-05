Ryan Reynolds quiere hacer una película de 'Star Wars' para mayores de 18 años. "No sé por qué los estudios no quieren apostar por algo así"

Ojalá haber podido ver por un agujerito cómo han sido los últimos años en el departamento de 'Star Wars', porque el no parar de proyectos anunciados y cancelados parece haber sido, como poco, frustrante y estimulante al mismo tiempo. Que si la trilogía de Rian Johnson, que si el episodio IX de Colin Trevorrow, que si la película en solitario de Boba Fett, que si aquella intentona de Guillermo del Toro por entrar en la vida de Jabba el Hutt... Imagina qué no parar de ideas, de ilusiones rotas y de contratos torticeros se han sufrido entre esas cuatro paredes. Y en estas, entra a jugar en una galaxia muy, muy lejana el mismísimo Ryan Reynolds.

Darth Pool

El actor parece capaz de hacer posible lo imposible y tener tabula rasa en Hollywood después de hacer la primera película para mayores de 18 años del UCM (la infalible 'Deadpool y Lobezno') y triunfar por todo lo alto. Ahora, en el podcast The Box Office, ha confirmado que ha presentado una idea para hacer lo mismo en el universo 'Star Wars'. Pero, por lo visto, no es lo que todos estamos imaginando.

Se la presenté a Disney, dije "¿Por qué no hacemos una película de 'Star Wars' calificada R? No tiene que por qué ser con personajes de primer nivel. Hay un montón de personajes que puedes usar". Y no me refiero a una película para mayores de 18 que sea vulgar, sino utilizarlo como un caballo de Troya para la emoción. Siempre me he preguntado por qué los estudios no quieren apostar por algo así.

Después del éxito de 'Andor', ¿quién sabe? Quizá sea el momento de que Disney trate de explorar temas mucho más maduros en una galaxia muy, muy lejana. Eso sí, Reynolds deja claro que él no pinta nada en el proyecto delante de las cámaras: "No digo que quiera formar parte de él, sería una mala elección. Quiero producir y escribir y ser parte del proceso. Este tipo de propiedades intelectuales subsisten realmente bien cuando hay escasez y puedes sorprender. No tenemos escasez con 'Star Wars' por Disney+, pero aún puedes sorprender a la gente".

¿Francamente? Esto es lo que llevo esperando años, desde que la saga me tirara fuera tras ver el infantilismo casi insultante de 'Obi-Wan Kenobi', y el lugar al que se acercó 'Andor': una película adulta de verdad, que trate de algo más que sables láser, jedi contra sith y la Fuerza. No hace falta que un jedi diga "joder" o que haya sangre y pedos (prefiero que no, de hecho), pero la evolución nunca es mala... Y, para ser honestos, la gran mayoría de los fans galácticos ya peinamos canas. Total, ¿qué se puede perder? ¿La credibilidad?

