La ballena de ‘Whalefall’ es una metáfora y Josh Brolin ve relevante su mensaje final: “Quizá haya que suavizar un poco el tono.”

Una de las películas más entretenidas en la cartelera actualmente es ‘Whalefall’, la película de supervivencia que protagoniza Austin Abrams junto a Josh Brolin. Una película con mucha claustrofobia y resolución de problemas que caracteriza a toda buena película submarina, pero que también tiene aspiraciones de ir más allá.

Basada en un libro de Daniel Kraus, la película de Brian Duffield sale a menudo de la línea temporal del presente para mostrarnos flashbacks del personaje de Abrams con su difunto padre y todos los episodios conflictivos o de crianza paterna dura que experimentó. Unos traumas que explora intentando conectar cómo, desde su manera incorrecta de comunicar las cosas, le enseño cosas que le son importantes para su supervivencia actual.

Duras enseñanzas

A partir de aquí spoilers del final de ‘Whalefall’

La película se lanza también al vacío intentando hacer la propia ballena una metáfora en un instante de posible alucinación por falta de oxígeno donde Abrams trata de reconciliarse con su padre muerto proyectándole en la voz de la ballena en la que está. Es una decisión que hay que comprar fuerte, aunque el factor aventurero tenga suficiente aliciente para llegar vivos a ese punto.

La analogía trata de ser también una catársis emocional para dos personajes, incluyendo uno presente espiritualmente más que físicamente, que han tenido imposibilidades de comunicarse. Hablando con Movieweb, Brolin reflexiona cómo tras los métodos equivocados de su personaje había verdadero cariño por su hijo:

No creo que sea que Mitt no sea capaz de demostrarle cariño. Simplemente creo que Mitt no tiene en cuenta el carácter de su hijo. Creo que sus propios intereses son tan importantes para él que se interponen en el camino de un intercambio equilibrado. Quiero que seas fuerte, quiero que seas capaz de salir adelante y quiero que no tengas que pasar por los sufrimientos por los que yo pasé, de la forma en que yo los pasé.

Para el actor, es importante que el público llegue al final de la experiencia y, además de sentirse entretenido, tener una ocasión de reflexionar sobre las relaciones paterno-filiares, especialmente desde el frente paterno: “Creo que es una forma estupenda de que, a través de los libros y el cine, podamos analizar cómo quizá estemos imponiendo nuestros propios puntos de vista y tal vez debamos ser un poco más flexibles.”.

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