'Carrie', renovada por una temporada 2 en Prime Video: Mike Flanagan prepara nuevos giros para la historia

El terror de Stephen King todavía tiene mucho que contar. Prime Video ha renovado 'Carrie', la nueva adaptación televisiva del clásico de terror a cargo de Mike Flanagan, por una segunda temporada. La decisión llega apenas dos semanas después del estreno de sus ocho primeros episodios, lanzados el 7 de octubre, y confirma que la plataforma quiere seguir explorando una historia que ya ha tomado su propio camino respecto al libro original.

La renovación supone también un paso importante para Flanagan, que había concebido la serie como un relato de tres temporadas. Con esta segunda entrega, el cineasta podrá desarrollar una parte más de ese plan, especialmente después de que el desenlace de la primera tanda dejara abierta la puerta a nuevas posibilidades para Carrie White.

Uno de los motivos por los que la continuación resulta especialmente interesante está en el cierre de la primera temporada. A diferencia de lo que sucede en la novela de King, Carrie no muere apuñalada tras la masacre del baile. En su lugar, termina en el asiento del copiloto del coche de su amiga Emaline, interpretada por Thalia Dudek, mientras ambas abandonan la ciudad sin un destino conocido.

Ese cambio permite a la ficción alejarse del desenlace literario y construir una historia que no termina con la tragedia que convirtió a 'Carrie' en un icono del terror. La segunda temporada promete profundizar en las consecuencias de lo ocurrido y abrir nuevas vías narrativas.

"Desde el principio, imaginamos una historia que fuera mucho más allá del baile de graduación", ha explicado Flanagan, que también ejerce como guionista, productor ejecutivo y showrunner. El cineasta ha agradecido a King su confianza para explorar lo que viene después.

'Carrie', renovada por una segunda temporada

El propio escritor también se ha mostrado entusiasmado con la continuación: "Estoy deseando que el público descubra qué le espera a Carrie White. Mike Flanagan y yo estamos emocionados con lo que viene. Sin duda, será apasionante".

Un éxito internacional

Las cifras de audiencia ayudan a entender la apuesta de la plataforma. Desde su estreno, 'Carrie' ha encabezado las clasificaciones semanales globales de series de Prime Video y ha alcanzado el número uno en más de 105 países, aunque Amazon no publica datos oficiales de espectadores.

Peter Friedlander, responsable de televisión global de Amazon MGM Studios, ha destacado que la ficción conecta tanto con los seguidores veteranos de King como con nuevas generaciones. "La historia sigue teniendo una fuerza extraordinaria", ha señalado, subrayando también su alcance internacional y su especial conexión con el público femenino.

¿Quién volverá?

Summer H. Howell previsiblemente retomará el papel protagonista. También podría regresar Thalia Dudek, mientras que personajes como Sue Snell, Tina Blake y Adelaide, interpretados por Siena Agudong, Josie Totah y Kate Siegel, respectivamente, siguen siendo posibles piezas de la continuación, ya que sobrevivieron a la masacre del baile.

Summer H. Howell, protagonista de 'Carrie'

Por ahora, Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno ni ha confirmado el reparto completo. Lo que sí ha adelantado es que la nueva entrega traerá revelaciones, grandes evoluciones para sus personajes y giros inesperados.

Con Flanagan y King de nuevo implicados como productores ejecutivos, 'Carrie' tiene margen para ampliar el universo de la protagonista más allá de la historia que Stephen King publicó en 1974. La gran incógnita es hasta dónde llegará esta vez la joven y qué consecuencias tendrán sus poderes telequinéticos fuera de la ciudad que marcó su vida.

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