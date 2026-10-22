Judi Dench, actriz ganadora de un Oscar: "Ya no puedo actuar en teatro ni cine, ni siquiera leer"

Cuando a Judi Dench, de 91 años, le preguntaron hace unos días en los micrófonos de la BBC sobre el envejecimiento, no quiso darle muchas vueltas a su respuesta: "No tiene absolutamente nada bueno". Y es que, a su edad y tras toda una vida vinculada a la interpretación en todos sus formatos, se ha visto obligada a alejarse de ellos por una afección ocular: "No puedo estar en el escenario. Ya no puedo hacer obras de teatro. Ya no puedo hacer películas. Ya no puedo leer", confesó la muy premiada artista.

Dench, recuerdan desde la corporación británica, fue diagnosticada de degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en 2012, una enfermedad que afecta a su visión y le ha puesto hasta muy difícil incluso reconocer rostros, hasta el punto, cuenta, de acercarse a las personas equivocadas y casi abrazarlas antes de darse cuenta de su error. Como os podéis imaginar, esto, con el tiempo, ha sido un hándicap importante que ha terminado por imposibilitar que podamos seguir disfrutándola en los cines.

Las crónicas de Riddick

Y es que el problema ya no solo le dificulta ejercer su profesión delante de las cámaras, sino también preparar bien sus personajes, al no poder leer con normalidad los guiones que recibe. Sea como fuere, Dench no ha querido apartarse del todo de la interpretación y, tal y como explican desde la BBC, pese a su estado ha continuado realizando apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo se adapta a la pérdida de visión. En este sentido, la actriz ha destacado la importancia que la radio tiene en su día a día: "la radio siempre ha sido importante para mí", agregó.

Una vida dedicada a la profesión

Nacida en 1934, Judi Dench debutó con 23 años, manteniéndose en activo hasta prácticamente la actualidad. Por el camino nos dejó una brillante interpretación de la reina Isabel I en 'Shakespeare in Love', papel por el que fue distinguida con el Óscar a la mejor actriz de reparto. Además, también ha coqueteado con blockbusters como la saga James Bond, donde se convirtió en la primera mujer en dar vida a M en la gran pantalla, papel que hizo suyo, o producciones de ciencia ficción como 'Las crónicas de Riddick'.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, la británica está considerada como una de las grandes damas de la interpretación y una de las artistas más respetadas del panorama audiovisual internacional. Desde luego será difícil no verla actuar más.

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