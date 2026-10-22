Carlos Boyero, sobre el fenómeno de 'La Bola Negra': "Sé de alguien que puede estar muriéndose de envidia con el éxito de Los Javis"

El éxito de 'La bola negra', la última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, sigue estando en la conversación y Carlos Boyero también ha celebrado el triunfo nacional e internacional de Los Javis, aunque aprovechó la ocasión para lanzar una reflexión sobre cómo puede sentar un éxito de estas dimensiones a otras figuras de la industria cinematográfica.

Sin mencionar nombres, el crítico dejó caer que alguien podría estar viviendo el fenómeno con cierta envidia, una insinuación que llevó a Carles Francino a preguntarle directamente si se refería a Pedro Almodóvar. La conversación estuvo marcada por el habitual sarcasmo de Boyero, que terminó defendiendo la relación entre el cineasta manchego y los directores, con quienes mantiene una estrecha vinculación a través de su trabajo como productor de la película.

A todos no les viene bien el éxito ajeno

"Me alegro mucho del triunfo nacional e internacional de Los Javis", aseguró Boyero al hablar del éxito de la película, antes de añadir con ironía: "Y sé de alguien, pero eso son cosas mías, que se puede estar muriéndose de envidia con el éxito de estos chicos".

La afirmación despertó inmediatamente la curiosidad de Carles Francino, que quiso saber si realmente creía que alguien podía sentirse incómodo ante el fenómeno que están protagonizando Javier Calvo y Javier Ambrossi. El crítico evitó dar nombres, pero continuó con su reflexión:

"Cuando los egos andan disparados y además te los están masajeando todo el rato. Y estás convencido de que eres el único genial y grandioso y que te mereces todo. Pues igual no te sienta bien".

Francino fue entonces un paso más allá y preguntó directamente si se estaba refiriendo a Pedro Almodóvar. "No he pronunciado ese nombre", respondió Boyero. "Pero todo el mundo lo ha entendido", replicó el presentador entre risas, dejando en el aire la identidad de esa persona a la que el crítico había aludido sin mencionarla expresamente.

Sin embargo, Boyero quiso alejarse de cualquier posible polémica y terminó poniendo en valor la relación entre Almodóvar y Los Javis. Cuando Francino le recordó que el director manchego participa en 'La bola negra' como productor, el crítico defendió su generosidad: "Tiene un corazón de oro y una generosidad infinita. Y son sus chicos".

Además, el periodista recordó la admiración que Javier Calvo y Javier Ambrossi han demostrado en numerosas ocasiones hacia el cineasta, a lo que Boyero respondió:

"Le dedicaron una serie infame ahí en Movistar de no sé cuántos capítulos, exaltando su personalidad y su mundo como si no existiera otro en esta tierra. Entonces me imagino que esa admiración y esos lazos afectivos y artísticos son mutuos. Pero yo es que tengo mucha imaginación cuando quiero".

El veredicto de Boyero: "Un talento evidente"

En su momento, el crítico ya dijo que percibe en los Javis "un talento evidente, tanto visual como narrativo, para retorcer sus historias y hablar de muchos temas". Para el crítico, es "una película muy rara, pero en el buen sentido".

De hecho, esa rareza reside en su estructura, que entrelaza distintas épocas. Un planteamiento que, según reconoce, no es fácil de manejar: "Las historias encajan bien, pero son tantas que me pierdo un poco". Aun así, cree que ese formato "no te saca de la película" y que, además, "consigue emocionar".

De los actores, Carlos Boyero destacó el trabajo de Guitarricadelafuente, "muy espontáneo y natural", y a Penélope Cruz, que "lo hace todo bien". La valoración del crítico sobre 'La bola negra' concluyó así: "Se merece que le den el Oscar; va a tener todo tipo de premios". Recordemos que Los Javis ya ganaron en el Festival de Cannes el galardón a la mejor dirección.

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