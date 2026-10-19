El patinazo de 'La bola negra' que se coló en uno de sus carteles. Me sorprende que los Javis no lo detectaran a tiempo para corregirlo

Los pequeños errores en los carteles promocionales pueden acabar notándose mucho. Especialmente si la película acaba siendo un éxito abrumador. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. En uno de los pósters del filme, en el que aparece Guitarricadelafuente tocando la trompeta, hay un detalle que no ha pasado desapercibido.

Debajo del nombre de Glenn Close se puede leer un "lorem ipsum", el conocido texto de relleno que se utiliza en diseño gráfico y maquetación para comprobar cómo queda una composición antes de incorporar el contenido definitivo.

Un desconocido entre el reparto

El error aparece en el cartel protagonizado por Guitarricadelafuente, que interpreta a uno de los personajes de 'La bola negra'. En la imagen, el artista aparece tocando la trompeta, mientras que los nombres del reparto se distribuyen por el diseño. Es precisamente en esa zona, debajo del nombre de Glenn Close, donde se encuentra el texto que ha llamado la atención.

Para quienes no estén familiarizados con el término, el lorem ipsum es un texto ficticio que se utiliza habitualmente en diseño editorial, publicidad y desarrollo web. Se trata de un texto de relleno que se usa para mostrar cómo quedará un documento antes de incorporar el contenido definitivo.

Su función es ocupar temporalmente el espacio que más adelante cubrirá el texto definitivo, de modo que se pueda trabajar en la composición visual sin necesidad de tener todos los contenidos preparados. Por eso, encontrarlo en un cartel ya publicado resulta especialmente curioso, porque debe de ser una indicación provisional que ha sobrevivido al proceso de diseño.

No es extraño que este tipo de errores aparezcan durante las fases de producción de materiales gráficos. Los diseñadores trabajan con distintas versiones de un mismo cartel y pueden utilizar textos provisionales para ajustar tamaños, tipografías y espacios. Lo llamativo, en este caso, es que el término siga visible en una pieza promocional de 'La bola negra'. Aquí os dejamos el fallo en cuestión, señalado en azul.

Esta es la frase completa original en latín, escrita por Cicerón en su obra 'De finibus bonorum et malorum':

"Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem."

Traducido al español:

"Y tampoco hay nadie que ame, persiga o desee alcanzar el dolor por sí mismo, solo porque es dolor, sino porque a veces ocurren circunstancias de tal manera que, a través del esfuerzo y el dolor, se puede obtener algún gran placer."

El texto en latín atribuido a Cicerón trata sobre los límites del bien y del mal y se escribió en el año 45 a. C. Su uso se popularizó en la década de 1960 gracias a la empresa Letraset y, desde entonces, se ha convertido en un recurso habitual tanto en la industria de la impresión como en el diseño digital.

La película marca un nuevo éxito para Javier Calvo y Javier Ambrossi, que regresan a la gran pantalla con una historia inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca y en la pieza teatral de Alberto Conejero. El filme -que ya ha hecho historia como la película española más taquillera- conecta distintas épocas y aborda cuestiones relacionadas con la identidad, el deseo y la memoria, con un reparto en el que figuran nombres como Guitarricadelafuente y Glenn Close.

Por ahora, el "lorem ipsum" se ha convertido en una anécdota más alrededor de la promoción de 'La bola negra'. Un pequeño despiste que ha pasado desapercibido.

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