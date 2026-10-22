'Dragon Ball Super: Beerus' ya ha adelantado la llegada del Ultra Instinto de Goku con una brillante referencia para los fans más fieles del anime

Con 'Dragon Ball Super: Beerus', desde Toei se están marcando un remaster y un remake al mismo tiempo. Porque además de retocar ciertos detalles del anime original, también se han propuesto corregir los errores del pasado para reanimar por completo nuevas secuencias. Y, ya de paso, ir plantando semillitas para todo lo que vendrá después.

Siempre estuvo ahí

El segundo capítulo de 'Dragon Ball Super: Beerus' ha adelantado el primer enfrentamiento entre Goku y Beerus. Goku da todo de sí para combatir al Dios de la Destrucción, pero todavía no está al nivel de Beerus a pesar de poner toda la carne en el asador. Eso sí, ya va mostrando su potencial y el anime incluso nos ha adelantado uno de los mayores eventos de toda la era de 'Dragon Ball Super': la llegada del Ultra Instinto.

Esta es una de las técnicas de combate más espectaculares de Goku, y aunque se aleja del aspecto impactante de las transformaciones en Super Saiyan sí que supone su estado más avanzado para medirse en combate. Aunque no llegaría a debutar hasta el episodio 110 del anime original de 'Dragon Ball Super', parece que Akira Toriyama fue planteando la idea en su momento, y el primer avance del Ultra Instinto lo tenemos en este primer combate contra Beerus.

Cuando Goku, ya en forma de Super Saiyan 3, lanza un Kame Hame Ha que Beerus detiene sin problema, decide lanzarse directamente a por él. Pero Goku retrocede instintivamente en el último momento, un movimiento que en 'Dragon Ball Super: Beerus' ha venido acompañado por los acordes musicales del tema del Ultra Instinto.

"¡Eres muy bueno! De hecho, estaba pensando en empezar a atacarte. Si no te hubieras apartado estoy seguro de que habrías perdido", dice Beerus. "Has logrado esquivar mi ataque, a pesar de que no puedes sentir el Ki de los Dioses... ¿Acaso eres un genio del combate? ¿Escondes más poderes?".

Aunque el Ultra Instinto tardaría aún mucho en llegar, parece que Toriyama ya jugaba con su concepto y quiso plantear esta técnica instintiva para Goku desde una fase temprana de la historia. Incluso en 'Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer' se menciona brevemente, por lo que sabemos que ya venía de largo, aunque aún no tuviera muy claro cuándo haría su debut. Eso sí, ahora jugamos con ventaja, así que 'Dragon Ball Super: Beerus' ha ido dejándonos un pequeño guiño para prepararnos para la traca que llegará más adelante.

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