'Dragon Ball Super: Beerus' por fin corrige uno de los peores errores del anime original. "Solo" ha tardado 11 años en hacerlo

Este otoño ha regresado Goku para recuperar el trono del shonen. O, por lo menos, para ajustar cuentas con algunos errores del pasado. 'Dragon Ball Super: Beerus' es un ambicioso remaster con el que volvemos a vivir las primeras etapas de esta nueva era del anime, con animación mejorada e incluso hecha desde cero, revisión de escenarios, efectos especiales y una oportunidad de oro para elevar la serie tras algunas decepciones.

Esta vez sí que sí

Aunque 'Dragon Ball Super' tuvo sus buenos momentos para dejarnos anonadados con una animación tremenda, especialmente durante el Torneo del Poder, el apartado visual era una de sus cuentas pendientes. El propio Akira Toriyama nunca llegó a estar contento del todo con la animación del anime, que fue bastante regulera durante gran parte de la emisión, pero ahora Toei quiere aprovechar para corregir sus errores.

Ya el primer capítulo apuntaba maneras y vimos una gran mejoría a nivel de ritmo y respecto a lenguaje cinematográfico, pero durante el segundo episodio de la serie se ha corregido uno de los errores más sangrantes del anime original. Se trata del primer encuentro entre Goku y Beerus.

Beerus llega al planeta de Kaito buscando a Goku y ambos tienen un primer combate, y este momento fue muy decepcionante durante la emisión original de 'Dragon Ball Super' en 2015. Fue tan comentado que se llegó a convertir entre algunos fans por lo decepcionante del dibujo, con proporciones deformadas y movimientos bastante robóticos. Un encuentro que se quedaba muy por debajo de las expectativas y que ha sido ridiculizado a lo largo de 11 años.

Ahora 'Dragon Ball Super: Beerus' ha tenido la oportunidad de corregir este error garrafal, con un acabado tremendamente mejorado y haciendo un hincapié más preciso en las secuencias de acción. Desde la expresividad de los personajes hasta los efectos como la destrucción del terreno o la transformación de Goku en Super Saiyan, con unos movimientos son más frenéticos y esa sensación de fortaleza y urgencia por parte de Goku.

Vamos, que 'Dragon Ball Super: Beerus' se está poniendo las pilas para ser todo lo que debió ser en su momento. Aunque haya tardado 11 años en llegar hasta ese punto.

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