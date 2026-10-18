Akira Toriyama encontró la inspiración perfecta para 'Dragon Ball' en casa: sus gatos terminaron apareciendo junto a Goku

La inspiración está donde menos te la imaginas, y la verdad es que Akira Toriyama era de esos que la buscaban activamente. A menudo se le ocurrían las ideas más rocambolescas viendo series y películas, fijándose en actores, o tirando de mitos y folclore. Pero la mejor inspiración para 'Dragon Ball' la encontró en casa con sus gatos.

Tu cara me suena

Si bien 'Dragon Ball' y Goku nacieron de las películas de Jackie Chan, Toriyama a menudo encontraba la manera de colar referencias a sus obsesiones y gustos en el manga. De hecho, en la etapa temprana de 'Dragon Ball' incluso terminó metiendo a su gato Koge en la historia, convirtiéndolo en un sabio mentor para Goku.

Koge, un gato blanco muy tranquilo y risueño, fue la base para el Maestro Karin, un personaje que terminó desapareciendo en las fases siguientes de 'Dragon Ball'. El pelito blanco, la expresión relajada y los ojitos cerrados se convirtieron en las principales características del Maestro Karin, ya que a Toriyama le encantaba ver dormir a su gato mientras trabajaba en el manga.

Eso sí, Koge no fue el único gato del maestro, ni tampoco el único que sirvió de inspiración. Años más tarde, cuando la saga se preparaba para regresar a lo grande con 'La batalla de los dioses' y 'Dragon Ball Super', otro gato de Toriyama se convirtió en la musa para crear a Beerus, el Dios de la Destrucción.

Como Beerus aparece con unos ropajes que pueden recordar a un dios egipcio, muchos fans piensan que se trata de un gato Sphynx. Sin embargo, en realidad sería un Cornish Rex como Debo, el gatito de Toriyama, que dio a Beerus sus largas orejas, el cuerpo esbelto y el pelo corto y aterciopelado.

Al contrario que Koge, Debo era bastante menos angelical, aunque vivió una larga vida y logró sobrevivir milagrosamente a una enfermedad muy grave. Esto dio pie a una broma entre Toriyama y su veterinario de que Debo era como "un demonio", por lo que Beerus terminó siendo un dios destructor.

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