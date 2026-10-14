El regreso de 'Dragon Ball Super' es todo lo que debió ser el anime en su momento. Una genial puesta a punto que adelanta la gran amenaza de Beerus

En 2024 celebramos el 40 aniversario de Goku con 'Dragon Ball Daima', un anime original en el que el mismísimo Akira Toriyama había participado muy activamente antes de su muerte. Aunque no fue el regreso triunfal que muchos fans esperaban y lo que se venía reclamando en realidad desde 2018 era la vuelta de 'Dragon Ball Super', de la que nos despedimos con el Torneo del Poder.

Bueno, el momento por fin ha llegado... Más o menos. Porque aunque volvemos a tener un refrito de lo que ya conocemos, 'Dragon Ball Super: Beerus' supone una puesta a punto tremendamente prometedora para este anime legendario.

Lo de siempre, pero no igual

En realidad 'Dragon Ball Super: Beerus' no nos ofrece nada que no hayamos visto antes. Se trata de un remaster de 'La batalla de los dioses', que primero fue una película y luego fue adaptada como el primer arco de 'Dragon Ball Super', dando el pistoletazo de salida a una nueva etapa para la historia de Goku.

Goku vive tranquilo su día a día tras la derrota de Majin Buu, ocupándose del campo y pasando tiempo con su hijo Goten, aunque echa de menos un desafío. En todo este tiempo no ha dejado de entrenar y decide que es hora de volver a una rutina más extrema junto a Kaito, pero lo que no sabe es que tiene un nuevo oponente a la vuelta de la esquina.

Tras muchísimos años sumido en su letargo, Beerus, el Dios de la Destrucción de este universo, se despierta tremendamente hambriento. Así empieza a recorrer diferentes planetas, alimentándose de lo que tienen que ofrecer e impartiendo su destructiva sentencia cuando toca.

Aunque se ha despertado en un universo un tanto diferente, con Freezer habiendo sido derrotado y la visión de un oponente poderosísimo que quizás ofrezca por fin un desafío digno.

Así arranca 'Dragon Ball Super: Beerus', que resulta una mejoría gigantesca frente a cómo se estrenó el anime originalmente en 2015. Aunque estamos en un remaster, en Toei Animation no han querido simplemente pulir unas cuantas aristas, y se nota que han hecho un trabajo brutal volviendo a reanimar secuencias completas y dibujando ciertos escenarios desde cero.

La animación es la mejor baza de este retorno de 'Dragon Ball', con un acabado visual mucho más cuidado y con efectos mejorados. Además, siguiendo los pasos de 'Dragon Ball Z Kai', en Toei Animation han sacado la tijera para eliminar todas las escenas que no sean relevantes para nuestra trama principal, aunque también se han permitido algunos añadidos como la escena de entrenamiento de Goku, en la que la nueva animación luce espectacular.

Sí, se echa de menos ese puntito de costumbrismo y humor que tan bien sabía llevar Toriyama, como el viaje familiar de Vegeta y su familiar, que se han quedado fuera con el tijeretazo a la trama. Pero, por otra parte, esta nueva estructura sienta de miedo a 'Dragon Ball Super: Beerus', sobre todo para pillar el toro por los cuernos y presentarnos de frente a nuestros dos principales protagonistas y su inevitable encuentro.

Si venimos a por acción y combates, 'Dragon Ball Super: Beerus' va a ir directamente al meollo del asunto, con un enfoque mucho más cercano al manga de Toriyama y Toyotaro. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de un remaster y no de un remake al completo, por lo que también se conservan muchos planos y animaciones de la versión original de 2015 que no han envejecido tan bien como cabría esperar. Y, que especialmente contrastan para mal con la nueva animación, a pesar de los brillis y los efectos pasados un poco de rosca.

Aún así, 'Dragon Ball Super: Beerus' nos deja una gran mejora frente a cómo se estrenó el anime en su momento. Especialmente de cara a arreglar el ritmo y la animación, los dos frentes en los que mas cojeó en su momento, pero si mantiene este buen nivel puede ser la manera definitiva de disfrutar de esta etapa galáctica del anime. Y si queremos seguir a Goku este otoño, no va a ser por falta de oportunidades, porque tendremos el anime disponible hasta en cuatro plataformas de streaming diferentes para ver los nuevos capítulos cada semana.

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