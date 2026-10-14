'Dragon Ball Super' llega a Disney Plus. El gran combate contra Beerus se convierte en el anime más cotizado de todo el otoño, aunque con una gran desventaja

Con permiso de 'Black Clover', el anime de acción que tiene en ascuas a los fans esta temporada de otoño sin duda tiene que ser 'Dragon Ball Super: Beerus'. El gran regreso de Goku a la televisión y el nuevo escopetazo de salida para 'Dragon Ball Super' desde que la serie se despidiese en 2018.

Una nueva versión del anime, con animación mejorada y un acabado mucho más puntero. En Japón el primer capítulo de 'Dragon Ball Super: Beerus' se estrenó el pasado 11 de octubre y en streaming lo hemos podido seguir a través de Crunchyroll y AnimeBox, pero ahora se suma otra plataforma para aumentar las opciones de visionado.

Con margen de sobra para elegir

Desde luego, 'Dragon Ball Super: Beerus' es la gran niña bonita de este otoño, y todas las plataformas de streaming quieren un pedacito. Como ya pasó en su día con 'Dragon Ball Daima', vamos a tener varias opciones en streaming para poder seguir el anime cada semana, y este 14 de octubre 'Dragon Ball Super: Beerus' llega a Disney+.

Hoy mismo llega el primer capítulo a la plataforma, tres días después de su estreno en Japón. Lo que, por otra parte, facilita el visionado para aquellos fans que no tienen interés en un servicio especializado en anime como Crunchyroll o AnimeBox pero no quieren perderse el regreso de Goku.

Cada semana se irán sumando nuevos episodios, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que llegan con un ligero retraso frente al simulcast. Y que, al menos por el momento, 'Dragon Ball Super: Beerus' continúa estando disponible únicamente en versión original en japonés con subtítulos en castellano y otros idiomas.

Así, Disney+ se convierte en la cuarta plataforma en la que se emitirá 'Dragon Ball Super: Beerus' este otoño. Además de en Crunchyroll, AnimeBox, y Disney+, el nuevo anime también se podrá ver en Netflix, aunque en la plataforma roja no aterriza hasta el domingo, con una semana de diferencia frente al estreno.

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