En 'Toy Story 3' iba a aparecer el creador de Buzz Lightyear, el único humano (además de Sid) en conocer el secreto de los juguetes

En Disney y Pixar se resisten a dejar morir la franquicia tras 'Toy Story 5', aunque hubo una época en la que pensábamos que 'Toy Story 3' ponía punto y final a la historia de Woody, Buzz y compañía. Fue una película redonda con la que decíamos adiós a toda una era, una despedida para los niños de la quinta de Andy con un cierre precioso y emocional.

Llegar hasta ese punto no fue fácil, y de hecho en Pixar le dieron muchas vueltas a 'Toy Story 3', que en algún punto de su desarrollo incluso iba a presentar al creador de Buzz Lightyear.

Un volantazo en otra dirección

'Toy Story 3' trajo de cabeza a los dos estudios durante años. Especialmente porque en Disney retenían los derechos de los personajes de Pixar y se proponía seguir creando secuelas para 'Buscando a Nemo', 'Monstruos S.A.' y, sí, también para 'Toy Story'.

Una de estas posibles secuelas abordaría el origen de Buzz Lightyear, que durante la historia era enviado de vuelta a su fábrica en Taiwán por un error en su funcionamiento y el resto de la tropa no se lo pensaba para ir a rescatarlo. Esta 'Toy Story 3' habría sido toda una odisea a través de las calles de Taipéi, con los juguetes haciendo todo lo posible por localizar a Buzz, repararlo y llevarlo de vuelta con Andy.

Por desgracia, durante el proceso, el chip de Buzz es devuelto a su estado de fábrica y pierde todos sus recuerdos de las anteriores aventuras. Pero al hablar de la importancia de pertenecer a un niño, Buzz consigue recuperar la memoria y los juguetes ponían un nuevo plan en marcha y ser enviados de vuelta a Estados Unidos.

Era en este punto cuando el señor Kagoy, el creador de Buzz Lightyear entraba en escena. Al encontrarse a los juguetes tirados por la fábrica les pide que "le hablen de verdad", y Buzz, Woody y los demás habrían roto la fachada de ser objetos inertes para hablar con él y pedirle ayuda. Entonces el señor Kagoy jura que arreglará todos los juguetes rotos que han terminado en su fábrica, de paso poniéndoles en el camino correcto para ser enviados a casa de Andy.

Un giro inesperado que habría convertido a Kagoy en una figura única dentro del universo de 'Toy Story': con permiso de Sid, sería el único ser humano que de verdad conocía el secreto de los juguetes.

La verdad es que, aunque habría sido un concepto intrigante, agradezco que los juguetes no terminasen mostrando su verdadera naturaleza a nadie. Porque seguramente habría dado pie a contar con un nuevo aliado humano en cada película, a pesar de que Kagoy era un reflejo ideal a toda la maldad y avaricia de Al, el coleccionistas de juguetes de la segunda película.

Al final, Disney y Pixar arreglaron sus diferencias y desde Pixar tomaron de nuevo las riendas de la franquicia. Así es como se terminó llegando a la verdadera 'Toy Story 3' que llegó a los cines, y a las siguientes entregas y spin-offs que se han ido estrenando con más o menos tino desde entonces. Aunque por lo menos ha quedado todo en casa.

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