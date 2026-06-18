El trágico destino de Sid, el malvado vecino de 'Toy Story' al que odiaron todos los espectadores de la película de Pixar

El estreno en cines de 'Toy Story 5' ha traído de vuelto a Woody, Buzz y compañía, pero hay varios personajes que la saga de Pixar hace tiempo que dejó atrás. El primero en el que muchos pensarán es Andy, el niño con el que empezó todo, pero quien realmente nos interesa ahora es Sid, el malvado vecino de la primera entrega al que todos los espectadores odiaron con fuerza.

El personaje que en su versión original contaba con la voz de Erik von Detten se llevaba toda una lección justo antes de que pueda hacer saltar por los aires a Buzz. Sid sale huyendo justo después, pero el personaje hizo un cameo en 'Toy Story 3' ya adulto y ejerciendo como basurero. ¿Cuál fue la forma de indicar al público que era él? Llevar puesta una camiseta idéntica a la que usaba de niño.

¿Es realmente 'Sid' el que aparece en 'Coco'?

Eso fue una de las claves para que surgiera una de las teorías más siniestras alrededor del universo Pixar, donde los guiños están a la orden del día. Fue en 'Coco' donde una escena encendió las alarmas de muchos fans, los cuales no dudaron en afirmar que ahí se dejaba claro que el destino final del personaje era morir.

Desde Pixar nunca se han pronunciado oficialmente al respecto, pero tampoco han vuelto a hacer ningún tipo de mención a Sid en la cuarta y quinta entrega de 'Toy Story'. Además, no es solo que lleve una camiseta casi idéntica -en 'Coco' se incluyen algunos detalles de color para acercarla más a la celebración del Día de los Muertos-, es que el personaje también lleva unas zapatillas idénticas a las que utilizaba Sid.

Teniendo en cuenta que en su cameo en 'Toy Story 3' podemos verle escuchado música, tampoco es para nada descabellado que recondujese su carrera profesional en esa dirección antes de que algo saliese horriblemente mal y perdiera la vida. No obstante, hay un detalle clave que apunta en otra dirección.

Si nos fijamos en el pelo que luce el personaje de 'Coco', lo cierto es que su apariencia se asemeja más a la de Skrillex, músico que ya había colaborado con Disney en 'Rompe Ralph' ('Wreck-It Ralph'), tanto con una canción como con una pequeña aparición. ¿Quizá Pixar quiso hacer un 2x1 aquí y en realidad ambas posibilidades son ciertas?

Teniendo en cuenta la atención que suele prestar Pixar a estas cosas, es evidente es que ese look no pudo ser una simple casualidad, pero no hay ninguna confirmación o desmentido al respecto, por lo que no son pocos los que simplemente prefieren creerse que este fue el aciago destino para Sid.

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