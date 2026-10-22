Esta serie mezcla misterio y comedia negra con una atmósfera inquietante. Es una apuesta segura y una ficción tan extraña como adictiva y está en Disney Plus

¿Y si la persona que mejor te conoce en el mundo no fuera quien dice ser? Esa es la inquietante pregunta que plantea 'Farsante' ('Phony'), la nueva serie de Hulu protagonizada por Connie Britton ('The White Lotus') y Sam Nivola. Tras sufrir un accidente, un adolescente despierta convencido de que su madre ha sido sustituida por una impostora, dando pie a una historia que combina misterio, comedia negra y drama familiar.

Creada por Nick Paley, coguionista de 'Marcel, la concha con zapatos', la ficción arranca con una premisa potente y ocho episodios para desarrollar sus incógnitas, construyendo una atmósfera en la que resulta difícil saber en quién confiar.

Ni de tu sombra te puedes fiar

Sam Nivola, conocido por su participación en 'The White Lotus', interpreta a Sonny Cooke, un adolescente popular que destaca por su carácter amable y su facilidad para relacionarse con los demás. Su vida parece ir sobre ruedas: tiene amigos, una novia y una relación especialmente cercana con su madre, Ellen (Connie Britton), que, además, es la directora de su instituto. Sin embargo, todo cambia después de sufrir un accidente de coche que lo deja en coma. Cuando recupera la consciencia, Sonny está convencido de que la mujer que tiene delante no es su verdadera madre, sino una impostora que ha ocupado su lugar.

El problema es que nadie más parece percibir ese cambio. Sus amigos y los compañeros de trabajo de Ellen aseguran que sigue siendo la misma persona de siempre, pero Sonny sabe que algo no cuadra y empieza a cuestionar todo lo que le rodea. Sin un teléfono con el que consultar fotografías y vídeos anteriores al accidente, tendrá que buscar otras formas de demostrar sus sospechas.

Para ello, contará con la ayuda de Mallory (Grace Brennan), una antigua amiga; Weldon (Colter Lee), el primo de esta, y Sharla (Meera Syal), una investigadora privada aficionada a las teorías de la conspiración. A medida que avanza la historia, la serie plantea varias preguntas y uno de sus principales atractivos está en el trabajo de sus protagonistas.

Nivola consigue transformar a Sonny, que al principio parece el típico estudiante simpático y despreocupado, en un joven cada vez más ansioso y paranoico tras el accidente. Y Britton se enfrenta al reto de interpretar a una madre cuya aparente normalidad empieza a generar dudas. Sus gestos, expresiones y cambios de actitud mantienen viva la incertidumbre, mientras que la cercanía que el público siente hacia la actriz contribuye a que resulte todavía más difícil saber si algo ha cambiado realmente en ella.

En un mundo en el que las redes sociales y las videollamadas nos permiten observar los rostros de los demás constantemente, cualquier cambio puede despertar sospechas y esa inquietud constante se mantiene en la serie hasta el final. Además, se construye una atmósfera desconcertante que no renuncia a los momentos de humor ni cae en los excesos.

De hecho, 'Farsante' destaca especialmente por su capacidad para mantener la incertidumbre sin tomarse demasiado en serio a sí misma. Y su ritmo ágil y su mezcla de géneros funcionan, aunque quizá sea mejor aferrarse esta sensación de extrañeza, porque la búsqueda de una explicación es lo de menos en esta historia.

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