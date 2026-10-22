Tatsuki Fujimoto se pronuncia sobre el final de 'Chainsaw Man' y reafirma una triste verdad sobre la industria del manga: "No hay tiempo para la trama"

Técnicamente, 'Chainsaw Man' ha terminado dos veces. La primera fue en 2020, tras dos años en publicación, pero en 2022 el manga de Tatsuki Fujimoto regresó con fuerza para quedarse. Una nueva etapa, en la que la publicación se movía a formato digital en Shonen Jump+ y que ha terminado de encumbrar a 'Chainsaw Man' como uno de los mangas más populares de los últimos años.

Por desgracia, no es fácil contentar a todo el mundo. Y cuando 'Chainsaw Man' ha vuelto a terminar, esta vez sí de manera definitiva, el pasado 25 de marzo de 2026, pues su desenlace no encantó a todos los fans.

Esto es lo que hay

El final de 'Chainsaw Man' ha dado debate para rato y muchos fans desencantados con el desenlace. Desde teorías enrevesadas, la esperanza de un nuevo regreso, o simplemente negación, se puede decir que el capítulo 232 del manga no ha dejado indiferentes a sus lectores.

Parte de esta reacción tan negativa se debe al ritmo acelerado de Fujimoto en el último tramo de la historia. Un cierre abrupto que no ha dejado una verdadera sensación de cierre, y el propio Fujimoto ha terminado saliendo a justificarse..

"Cuando tienes que dibujar 19 páginas en siete días, no tienes tiempo de escribir la trama primero. Cuando hago capítulos autoconclusivos, escribo el argumento antes de hacer el storyboard. Pero cuando estás con una serie, no hay tiempo para eso, así que tengo que ponerme directamente a abocetar", explicó Fujimoto en una entrevista con el director Kohei Kadowaki, como recogen desde AnimeHunch. "Estás tan agobiado por las fechas de entrega que no tienes otra opción que confiar en los personajes y agarrarte a lo que está más cerca".

Los ritmos acelerados de publicación son uno de los puntos más criticados de la actual industria del manga, con series teniendo entregas semanales y los mangakas viviendo una vida a contrarreloj y sin descanso para llegar a ellas. Este ritmo de trabajo termina pasando factura a la salud de sus creadores, pero también a afecta a la calidad de muchas series porque, como apunta Fujimoto, simplemente no hay tiempo para ponerse a reflexionar sobre la trama ni para planificarla con cuidado.

Algo parecido le pasó a 'Jujutsu Kaisen', que se convirtió en un batiburrillo caótico mientras Gege Akutami además lidiaba con sus problemas de salud, el final acelerado de 'Oshi no Ko', y otras tantas series recientes que terminan con un final abrupto y numerosos cabos sueltos. Aunque, en el caso de Fujimoto, también ha aprendido a abrazar este proceso de trabajo tan vertiginoso.

"Ya no tienes el lujo de dar demasiadas vueltas a las cosas. Se te salen de tu control, ¿verdad? Personalmente disfruto cuando no todo está bajo mi control, así que voy con ello. Pero si no puedes disfrutar de esto, no sobrevivirás a la serialización", aseguró el mangaka. "Así que simplemente tienes que confiar en ellos, en los personajes".

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