La escena de 'Interstellar' que Christopher Nolan "robó" descaradamente de una infravalorada película de ciencia ficción que fue un fracaso 17 años antes

Nació como un proyecto ideado para que lo dirigiese Steven Spielberg pero, finalmente, 'Interstellar' (2014) se ha consolidado como uno de los títulos más aclamados de Christopher Nolan y hoy en día cuesta pensar en una versión que no estuviera firmada por el director de 'La Odisea' (2026). Son muchas las alabanzas que ha recibido por parte de crítica y público, pero en esta ocasión vengo a darle un pequeño palo y recordar que una escena clave de la película fue "robada" descaradamente por Nolan: salió de 'Horizonte final' ('Event Horizon', 1997).

'Horizonte final' lo explicó antes que 'Interstellar'

La escena en cuestión es el momento en el que explican cómo funciona un agujero de gusano. Seguro que recordáis que en 'Interstellar' se usa una hoja de papel para explicar cómo se llega de un punto a otro, pero si no, lo podéis ver en este vídeo:

Es una forma muy sencilla y clara de explicárselo al público, pero es que básicamente lo mismo ya se hizo 17 años antes en el mejor trabajo del director Paul W.S. Anderson. Una película que sufrió un duro e injusto fracaso cuando llegó a los cines, aunque su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces.

En 'Horizonte final', la explicación ocurría en un momento más desenfadado que en 'Interstellar', ya que el personaje interpretado por Sam Neill utilizaba una fotografía para hacer entender la ciencia detrás de los agujeros de gusano a sus compañeros de tripulación. Y la explicación era exactamente la misma a la utilizada por Christopher Nolan. Lo podéis ver en el vídeo de la escena que he dejado arriba.

La popularidad de una explicación tan accesible para los pocos versados en la materia ha llevado a una peculiar referencia cinéfila en el Universo Marvel: en una escena de 'Thor: Love & Thunder', Jane Foster (el personaje de Natalie Portman) menciona las dos películas para explicar también de una forma sencilla cómo funcionan los agujeros de gusano.

Por tanto, es verdad que 'Interstellar' fue revolucionaria al mostrar en pantalla cómo es un agujero de gusano de forma científicamente correcta, pero en este otro punto queda claro que Christopher Nolan y su hermano Jonathan (ambos firman el libreto de la película) no fueron capaces de encontrar una forma mejor de hacer entender al espectador lo que ideó antes el guionista Philip Eisner en 'Horizonte final'.

Eso sí, cabe destacar que la teoría en sí misma tampoco fue algo realmente original de la película de Paul W. S. Anderson: en 'Peggy Sue se casó' (1986), dirigida por Francis Ford Coppola, usaban el paralelismo de que el tiempo es como un burrito que puede doblarse para ir de un punto a otro. Igualmente, en el libro 'El restaurante del fin del mundo' (1980), escrito por Douglas Adams, ya usaba una explicación similar a la de 'Horizonte final' para explicar la teoría del puente de Einstein-Rosen.

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